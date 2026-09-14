RTVA retransmitirá por cuarto año un programa especial por el Cristo de la Luz de Dalías (Almería) el 20 de septiembre

Presentación de la programación especial del Cristo de la Luz de Dalías en la sede del Gobierno andaluz en Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) retransmitirá por cuarto año consecutivo un programa especial con motivo de la festividad del Cristo de la Luz de Dalías (Almería).

Según ha detallado la Junta en una nota, el programa se emitirá en directo el domingo 20 de septiembre, entre las 9,30 y las 13,30 horas, desde la plaza del Cristo de la Luz, con entrevistas y reportajes sobre las fiestas. La programación incluirá la Misa Mayor, presidida por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, que comenzará a las 10,00 horas.

También se podrá seguir en directo 'La Bajada', uno de los momentos más importantes y emotivos de la celebración, en el que la imagen del Cristo será descendida, con la colaboración del Consorcio de Bomberos del Poniente, desde el altar mayor hasta su trono para acercarse a los fieles.

El delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora, ha destacado que se trata de la "tercera peregrinación más importante de la comunidad andaluza" y que contará con cobertura regional para incrementar su difusión en Andalucía y en el resto del mundo a través de la plataforma Canal Sur Más.

Góngora ha señalado que "la promoción de esta peregrinación supone un camino de fe y a la par, un activo económico que se debe potenciar para generar riqueza en la comarca y así, avanzar en términos de progreso y bienestar".

Asimismo, ha recordado que la festividad del Santo Cristo de la Luz fue declarada actividad de Interés Etnológico con categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comisión Provincial de Patrimonio.

El delegado la ha definido como "un patrimonio vivo que, sin duda, es digno de salvaguardar, que contribuye a preservar oficios y empleo y que concentra cultura, sentimiento y tradición que ha pasado de generación en generación".

La Junta ha resaltado la importancia de esta retransmisión, ya que Canal Sur tan solo ha realizado este tipo de programas en Andalucía con motivo de la romería de la Virgen del Rocío, en Huelva; la de la Virgen de la Cabeza, en Andújar, y la del Cristo de la Luz de Dalías, que alcanza su cuarto año consecutivo. Además, se trata de la séptima ocasión que se emite la misa en directo, "una decisión que se tomó en la pandemia".

Por su parte, el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha agradecido a la Delegación de la Junta de Andalucía y a Canal Sur "su importante colaboración para que las imágenes del Santo Cristo de la Luz puedan llegar a todos sus devotos allá donde se encuentren, y puedan disfrutar de estampas impactantes en cada una de las imágenes de la retransmisión".

Lirola ha señalado que este año la previsión para la retransmisión "vuelve a dar cifras récord, así como la afluencia multitudinaria, superando las 300.000 personas de años anteriores".

Asimismo, ha asegurado que en los directos y reportajes se podrá ver cómo "Dalías se vuelca para mantener viva una tradición que se abre al mundo" y ha expresado su deseo de "que cada espectador pueda disfrutar como un visitante más, y sienta la hospitalidad de nuestro pueblo, viva la pasión con la que celebramos nuestras fiestas y comparta la devoción hacia el Santísimo Cristo de la Luz".

El hermano mayor de la Hermandad, Gabriel Lirola, ha destacado que "varios ayuntamientos de la comarca colaboran poniendo autobuses para que sus vecinos puedan asistir a la Misa y continuamos con la inauguración de placas de inicio del camino, tanto en la provincia de Almería como en la de Granada". "Durante todo el verano hemos tenido una gran afluencia de peregrinos, superando incluso la de años anteriores", ha añadido.

El delegado territorial de Canal Sur en Almería, Salvador Rodríguez Moya, ha señalado que por cuarto año consecutivo se sienten "muy orgullosos de que esta festividad religiosa tan conocida y querida en Almería ya la conozcan a través de Canal Sur tantos y tantos andaluces".

Rodríguez Moya ha indicado que reciben "muchísimas" muestras, tanto en la Hermandad del Cristo de la Luz como en Canal Sur, "de gente de fuera de Almería que está encantada y que no conocían esta peregrinación".

Asimismo, ha avanzado que "en esta ocasión, además, habrá novedades, como guiños al mundial que acaba de ganar España, ya que, por ejemplo, Alex Baena es devoto del Cristo de la Luz".

También ha resaltado que la cobertura está "hecha y contada por periodistas almerienses de Canal Sur", como Belén Nieto, María Jesús Recio, Sergio Morante y el propio Salvador Moya.

DISPOSITIVO DE EMERGENCIA

En cuanto al dispositivo de emergencia de la festividad, Góngora ha explicado que participan efectivos del 112 de Andalucía, del Plan Infoca, del Servicio Provincial de Carreteras de la Delegación de Fomento y de la Delegación de Salud a través del SAS y el 061, así como las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil.

El Gobierno andaluz también mantiene la coordinación con otras administraciones, entre ellas la Subdelegación del Gobierno a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los ayuntamientos de Dalías y municipios limítrofes y la Diputación Provincial.