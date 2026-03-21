La iniciativa 'Sabores que suman' reúne a más de 400 almerienses en una cena a beneficio de la Fundación Poco Frecuente y a la que ha asistido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 personas han asistido este pasado viernes a una velada en la plaza de la Constitución, la más emblemática de la ciudad, que durante unas horas se ha convertido en un gran salón gastronómico al aire libre. Por primera vez, se ha celebrado, en este marco, la iniciativa 'Sabores que suman', una cita solidaria cuya recaudación, 25.250 euros, ha ido destinada íntegramente a la Fundación Poco Frecuente.

Se trata de una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es visibilizar y promover la divulgación las enfermedades poco frecuentes, desarrollar proyectos de investigación sobre estas y colaborar en las necesidades de los enfermos y familiares afectados por una enfermedad poco frecuente.

La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha asistido y ha estado acompañada por varios miembros del equipo de Gobierno municipal, así como de María del Mar García Beltrán, presidenta de la Fundación Poco Frecuente.

En su breve intervención de bienvenida, la regidora ha agradecido "la presencia de todos los que han querido sumarse a esta causa solidaria". De igual modo, ha destacado que "en el Ayuntamiento estamos muy satisfechos de participar y apoyar esta iniciativa, porque siempre respaldaremos acciones que muestran la mejor versión de Almería: la sensibilidad de su sociedad, el dinamismo de sus empresas y la capacidad de movilizarnos para tender la mano a quienes más lo necesitan".

"Esta iniciativa, que lleva el título de 'Sabores que Suman', es el reflejo ilusionante de una ciudad unida: administraciones públicas, empresas privadas, entidades del tercer sector y ciudadanía, todos remando en la misma dirección. Es la prueba de que cuando Almería se une, no hay reto que se nos resista", ha valorado.

Por su parte, el vicepresidente y cofundador de la Fundación Poco Frecuente, el doctor Miguel Ángel García, ha recordado que "detrás de cada enfermedad rara hay una persona, una persona que está buscando una respuesta y tenemos la fortuna maravillosa de que en un día como hoy todos y cada uno de vosotros estáis siendo parte de esa respuesta".

Tras la bienvenida institucional ha arrancado este cóctel preparado por un total de 19 chefs de toda la provincia pertenecientes a la Asociación Almería Gastronómica.

El evento ha contado con más de una decena de estaciones gastronómicas (corners temáticos) diseñadas como micro-experiencias culinarias (Mar, Huerta, Fuego, Dulce), permitiendo al asistente recorrer libremente el espacio y disfrutar de estos pases de alta cocina, combinando elaboraciones frías y calientes, saladas y dulces, algunas con ejecución en directo.

Además, durante la cita han participado tres cortadores de jamón, en concreto Rafa Madrid, Antonio Yélamos y Fran Franco. También ha contado con una mesa de quesos y otra de postres, los cuales han hecho las delicias de los asistentes. La música ha corrido a cargo del Cuarteto Diesis, al comienzo de la cena, y de la artista Sara Soul para finalizar.

Los cocineros participantes de la Asociación Almería Gastronómica han sido: Tolo Carrillo (Casa Rafael), Noelia Carrión (formadora), Manuel (Edén), Belén (El Errante), Luis Arango (La Esquinica), Keka (Gurasoak), Patricio Úbeda (Blanca Brisa), Rafa (Almería Gastronómica), Héctor y David (Katsu Izakaya), María (Marhaba), Juan Miguel (Rusti), Ginés Peregrín (Ginés Peregrín), Cristian (Villa Carmona), Juan Ramón (Salones Puerta de Europa), Carlos Salinas (Las Pitas), Rafa Montehor, Ángel (El Terrao) y Sergio (Hotel Barceló).

El objetivo de todas las administraciones públicas colaboradoras así como de los patrocinadores de este evento solidario ha sido "favorecer la recaudación de la máxima cantidad posible para la investigación en enfermedades poco frecuentes infantiles, destinando el 100% de la recaudación a la citada Fundación Poco Frecuente, una asociación que trabaja desde Almería para apoyar a las familias que conviven con estas patologías".