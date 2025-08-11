Salud refuerza la desinsectación en Mojácar y Pulpí (Almería) tras detectar mosquitos transmisores del virus del Nilo

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, durante una reunión para coordinar actuaciones contra el mosquito transmisor del VNO en Pulpí y Mojácar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha informado este lunes de que se han intensificado los tratamientos de desinsectación en Mojácar y Pulpí después de que se haya detectado en trampas la presencia de mosquitos potencialmente transmisores del virus del Nilo Occidental (VNO).

Ambos municipios ya estaban en nivel medio de riesgo y desarrollaban su Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial, por lo que ahora se ha reforzado la coordinación con las empresas responsables y los ayuntamientos para adoptar medidas preventivas.

En declaraciones remitidas a los medios, Belmonte ha explicado que la detección de estos mosquitos se ha producido antes de que existan casos en humanos, lo que ha permitido "adelantarse a la posible transmisión".

Asimismo, ha destacado que "lo importante también es que hemos detectado la presencia de estos mosquitos antes de que se produzca la transmisión en humanos, y eso es importante", de modo que se han establecido medidas preventivas tanto a nivel municipal como particular para proteger a la población frente a la picadura.

El titular provincial de Salud ha recordado que el 80 por ciento de las picaduras de mosquitos transmisores del VNO son asintomáticas, que un 19 por ciento provoca síntomas pseudogripales y autolimitados de dos a cinco días --por lo que se denomina fiebre del Nilo Occidental-- y que menos del uno por ciento puede desarrollar problemas mayores.

Entre las medidas preventivas, Belmonte ha insistido en la importancia de que la ciudadanía utilice repelentes que contengan DDT e icaridina y que siga siempre las instrucciones del fabricante, así como ropa de manga larga y pantalones claros, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando los mosquitos son más activos.

También ha recomendado el uso de mosquiteras en ventanas y sobre las camas, preferentemente tratadas con insecticidas, además de la eliminación de agua estancada en macetas, cubos, bebederos de animales, neumáticos viejos o piscinas sin uso.

El delegado territorial ha subrayado la necesidad de mantener limpias y con cloro las piscinas y fuentes, así como reparar las mallas en ventanas y puertas para impedir la entrada de insectos.

Además, ha señalado que conviene evitar la exposición de personas inmunodeprimidas, ancianos o embarazadas durante los picos de la temporada, proteger a los caballos mediante estabulación en las horas de mayor actividad de los mosquitos y participar en las campañas municipales de fumigación y control larvario.