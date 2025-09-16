La sede del PSOE en El Ejido (Almería) amanece con pintadas en el quinto ataque en dos años

Pintadas en la fachada de la sede del PSOE en El Ejido (Almería). - PSOE

EL EJIDO (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

La sede del PSOE en El Ejido (Almería) ha amanecido este martes con pintadas ofensivas contra la formación, en el que supone el quinto ataque registrado en los últimos dos años contra la Casa del Pueblo del municipio.

El partido ha señalado que El Ejido se ha convertido en una de las localidades que más actos vandálicos ha sufrido en toda España, al tiempo que ha recordado que desde noviembre de 2023 se han contabilizado 245 ataques contra un total de 168 sedes socialistas en el conjunto del país.

Fuentes socialistas han indicado a Europa Press que la Policía ha comenzado a recopilar información sobre lo ocurrido y que en las próximas horas se presentará una denuncia formal.

Desde la organización han exigido al PP que condene "sin peros ni condicionantes" este tipo de violencia política, al advertir de que los ataques se producen en un contexto de "radicalización promovida por la ultraderecha y por un PP que cada vez se parece más a Vox".

El partido ha insistido en que "la violencia tiene que contar siempre con la condena de los demócratas porque en democracia, este tipo de agresiones nunca deben tener cabida".