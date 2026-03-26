La segunda fase de la operación contra el narcotráfico en Almería deja diez detenidos y ocho registros domiciliarios

Archivo - Un agente de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez personas han sido detenidas este miércoles en el marco de la segunda fase de la operación contra el tráfico de drogas desarrollada en Fines, Macael y Olula del Río (Almería), donde además se han practicado ocho registros domiciliarios, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

En este operativo conjunto, en el que participan la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, se han realizado entradas simultáneas en varias viviendas y controles en los accesos a los municipios afectados, con controles sobre el tránsito de vehículos y camiones.

La actuación supone la continuación del operativo desarrollado el pasado 18 de febrero contra el mismo entramado en Macael, dentro de una investigación dirigida a desarticular a un grupo criminal asentado en esta zona de la provincia.

Aquel primer golpe se saldó con once detenidos, entre ellos Félix, alias 'el Miguelete', considerado el presunto cabecilla del entramado, y permitió intervenir 92 kilogramos de cocaína, 235.000 euros en efectivo y varias armas de fuego ocultas en trasteros, viviendas y garajes de la comarca.

Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Purchena decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para siete de los investigados por presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.