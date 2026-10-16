El servicio de socorrismo de Níjar (Almería) registra 546 actuaciones este verano, entre ellas 21 rescates acuáticos

Archivo - Simulacro de rescate y atención sanitaria realizado por socorristas en una playa de Níjar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR - Archivo

NÍJAR (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El servicio de vigilancia y socorrismo de las playas de Níjar (Almería) ha registrado 546 actuaciones durante la campaña de verano de 2026, desarrollada entre junio y septiembre, entre ellas 464 asistencias sanitarias y 21 rescates acuáticos. El balance también recoge un fallecimiento en una actuación de búsqueda.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Níjar en una nota, las intervenciones sanitarias más frecuentes han estado relacionadas con las picaduras de medusas, con 299 asistencias, seguidas de las heridas leves, con 69 casos, y las picaduras de erizo de mar, con 46. Asimismo, los socorristas han atendido situaciones de mayor complejidad, como fracturas, traumatismos, problemas respiratorios, reacciones alérgicas y golpes de calor.

De las 464 asistencias sanitarias, 451 se han resuelto sin necesidad de traslado, mientras que en 13 ocasiones ha sido necesaria la evacuación de los afectados a un centro sanitario.

A los rescates acuáticos se han sumado seis intervenciones de búsqueda y cinco actuaciones de ayuda, hasta completar 32 actuaciones de este tipo. La mayoría de estos servicios se han resuelto sin necesidad de traslado.

Por otra parte, el dispositivo ha registrado 48 incidencias de diversa naturaleza, entre ellas intervenciones ante bañistas que han accedido al agua pese a encontrarse izada la bandera roja, la presencia de embarcaciones en zonas reservadas al baño, la localización de personas extraviadas y la detección de usuarios en espacios potencialmente peligrosos.

Estas actuaciones se han desarrollado en diferentes enclaves del litoral del municipio, entre ellos San José, La Isleta del Moro, Las Negras, Agua Amarga y La Calilla. El balance también recoge dos servicios de accesibilidad para personas con necesidades especiales, entre ellos el baño asistido.

La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Níjar, Mónica Morales, ha reconocido el trabajo desarrollado durante estos meses por los profesionales del dispositivo y ha destacado que "la seguridad de nuestros vecinos y de quienes nos visitan constituye una prioridad para este Ayuntamiento, especialmente durante los meses de verano, cuando nuestras playas reciben a miles de personas".

"Detrás de cada rescate, de cada asistencia y de cada intervención preventiva hay profesionales que trabajan con responsabilidad y vocación de servicio para proteger a los demás", ha añadido Morales.

Por su parte, el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha subrayado que el municipio "cuenta con uno de los litorales más extraordinarios de España, y tenemos la responsabilidad de trabajar para que todos puedan disfrutarlo en las mejores condiciones posibles de seguridad".

"Por eso, quiero trasladar mi agradecimiento a todos los integrantes del dispositivo por su dedicación y profesionalidad durante esta campaña", ha manifestado el primer edil.

Desde el Ayuntamiento se ha insistido en la importancia de respetar las indicaciones de los socorristas, atender a la señalización y al estado de las banderas y extremar las precauciones durante el baño. En este sentido, ha recordado que la prevención y la responsabilidad individual "resultan fundamentales para evitar situaciones de riesgo".