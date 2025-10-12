Sorbas y Vera (Almería) avanzan en la conservación de su patrimonio con dos actuaciones en los retablos de sus iglesias

Fachada principal de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Vera (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 12 Oct. (EUROPA PRESS)

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería ha informado favorablemente sobre dos actuaciones impulsadas por el Obispado de Almería en templos declarados Bien de Interés Cultural (BIC): el nuevo retablo de la Virgen de los Dolores en la iglesia de Santa María de Sorbas y la intervención en un retablo lateral de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Vera.

En el caso de Sorbas, el retablo, con unas dimensiones de 590 por 339 por 75 centímetros, se construirá en madera de cedro europeo policromada con pan de oro y elementos de mármol negro Marquina --el color de la cofradía--, según recoge el acta consultada por Europa Press.

El conjunto incluirá un banco sobredorado con piezas de mármol negro, un cuerpo central con columnas jónicas y pilastras estriadas que enmarcarán la hornacina, y un doble frontón que coronará la composición. En el centro se situará el escudo de la cofradía, elaborado también en mármol negro y rematado por una cruz.

La imagen de la Virgen de los Dolores pertenece a la Ilustre Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora del Rosario de Sorbas. Se trata de una talla contemporánea de madera policromada, realizada en 1941 en los talleres Rius de Barcelona, que fue restaurada en Sevilla entre 1993 y 1994 tras la destrucción del retablo original durante la Guerra Civil.

"Ante la ausencia de retablo y de documentación gráfica del original, unido al deseo de dignificar la imagen de esta Virgen tan venerada, se justifica la propuesta de colocar un retablo de nueva fábrica, de estilo concordante con el del interior del templo", señala el informe.

El diseño, de estilo neoclásico, guarda relación con la última gran intervención realizada en el templo en el siglo XVIII y busca "dignificar, dar valor y conservar adecuadamente la actual talla".

La segunda actuación aprobada corresponde a la restauración de un retablo lateral de la iglesia de la Encarnación de Vera, datado entre finales del siglo XVII y principios del XVIII y perteneciente al antiguo convento de los Padres Mínimos de la Victoria.

El conjunto, de 8,85 metros de altura por 1,16 de ancho, se encuentra deteriorado por la humedad, los cambios de temperatura y el uso de velas, con desprendimientos de policromía, grietas, orificios de insectos xilófagos y suciedad generalizada.

El informe técnico señala que las patologías más visibles son el levantamiento y desprendimiento de dorados y policromías, la aparición de craquelados, grietas y fisuras, así como el oscurecimiento general por la oxidación del barniz.

En el dorado existen lagunas y desgastes, especialmente en la zona del banco, "posiblemente debidos a la aplicación de métodos de limpieza inadecuados". También se han detectado numerosas perforaciones de insectos xilófagos y pérdidas volumétricas en la talla de madera, además de restos de clavos y chinchetas antiguos.

Los trabajos incluirán labores de limpieza, desinsectación, consolidación del soporte, reintegración cromática y aplicación de pan de oro fino para el dorado de las lagunas, además de la colocación de barnices de protección y la restauración completa del lienzo de San Pedro, que preside la parte superior del retablo.

Este cuadro será desmontado y tratado en taller antes de su reinstalación final. La intervención seguirá criterios de "mínima intervención y respeto del original" y no actuará sobre la imagen de la Virgen, que será retirada previamente.