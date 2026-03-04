La Subdelegación traslada a los ayuntamientos de Almería las ayudas del Gobierno por los daños de los temporales

Subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante la reunión con representantes de ayuntamientos de la provincia para trasladar las ayudas por los daños causados por los temporales. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha reunido este miércoles a representantes de los ayuntamientos de la provincia para trasladarles las medidas aprobadas por el Ejecutivo central para hacer frente a los daños causados por los fenómenos meteorológicos adversos registrados durante las últimas semanas.

Durante el encuentro, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha explicado el paquete de ayudas ya en marcha, que asciende a 7.000 millones de euros y que "se marca como objetivo tener el mayor impacto posible y llegar a todos los damnificados".

En la reunión han participado también el jefe de Protección Civil de Almería, técnicos de esta unidad y personal de Tragsa, con el objetivo de "resolver cualquier cuestión administrativa relacionada con la presentación de las solicitudes por parte de los consistorios", según ha trasladado la Subdelegación en una nota.

Martín ha señalado que "hemos puesto los medios y el personal necesario para atender a los ciudadanos, así como a ayuntamientos y empresas que han sufrido daños por los temporales, con el objetivo de ofrecer una respuesta ágil y celeridad en la gestión de las ayudas".