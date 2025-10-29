El subdelegado en Almería defiende las actuaciones contra el 'petaqueo' en Níjar con la previsión de aumentar recursos

Archivo - Bidones de combustible intervenidos por la Guardia Civil en una actuación contra el ‘petaqueo’ en la costa de Almería. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha defendido las actuaciones constantes, "prácticamente un día sí y otro también", contra las redes que operan en las costas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, donde se asocia la logística del tráfico ilegal de personas y el 'petaqueo', y ha señalado que la previsión del Gobierno pasa por continuar con el aumento de los recursos destinados a combatir estas prácticas.

En respuesta a preguntas de los medios sobre las declaraciones del alcalde de Níjar, José Francisco Garrido (PP), quien este martes advirtió que "las mafias siguen paseándose por nuestras playas" y reclamó medidas al Ministerio del Interior ante la llegada de 'narcolanchas', el subdelegado ha asegurado que existen "actuaciones importantes" frente a estas redes.

El alcalde reprochó además que el municipio "se ha convertido en un auténtico coladero para los que trafican con drogas y con personas" y que el Parque Natural "no puede convertirse en la 'narcogasolinera'" de esas organizaciones.

Martín ha respondido que el Gobierno ha reforzado el dispositivo de seguridad en la provincia y que Almería forma parte del plan especial contra el narcotráfico que comenzó en el Campo de Gibraltar y que "se ha extendido a seis de las ocho provincias andaluzas". "Es una cuestión que nos ocupa y que nos preocupa", ha expresado.

Según ha apuntado, esas actuaciones las realizan Guardia Civil, Policía Nacional y también policías locales, y el Gobierno ha incrementado los medios para reforzar esta labor. El subdelegado ha añadido que los recursos personales "se ha incrementado en la provincia de Almería prácticamente en torno a un ocho por ciento".

"Aquí no existe ninguna receta mágica. La receta es dotar presupuestariamente para que las sucesivas ofertas de empleo público vayan superándose y cada año las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan más plazas disponibles", ha indicado.

Asimismo, ha trasladado su "reconocimiento" a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque considera que "han realizado una magnífica labor en nuestra provincia".