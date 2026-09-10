Suspenden la declaración de la madre de los dos varones fallecidos en una reyerta en Berja (Almería)

Archivo - Juzgados de Berja (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja (Almería) ha suspendido la citación como testigo de la madre de los dos varones que fallecieron en agosto del pasado año tras una reyerta que se produjo en el Cerro Matadero de la citada lcoalidad en la que también resultaron heridas otras cuatro personas.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press el aplazamiento de esta citación, aún sin fecha, tras la petición realizada por la acusación particular que ejerce la familia de los fallecidos a través de la representación letarda de Lázaro Chico, de Anverso Abogados.

La investigación, que cuenta con J.G.H. como único investigado por un delito de homicido en el marco de un procedimiento de tribunal con jurado, sigue pendiente de la llegada de informes periciales y forenses que abunden en cómo se sucedieron los hechos.

El arrestado, que también resultó herido por arma blanca en la reyerta, se encuentra en prisión provisional por esta causa desde que obtuvo el alta médica tras los sucesos en los que, con posterioridad, se produjeron daños e incluso un incendio de su vivienda.

El sospechoso fue detenido el 18 de agosto de 2025, apenas horas después de los disturbios. Según sus versión, actuó para defenderse ante un conflicto surgido con sus vecinos y que fue escalando en intensidad.

El crimen tuvo lugar poco antes de las 1,50 horas del citado día, cuando varios alertantes avisaron de que se había producido una pelea multitudinaria en la calle El Romero. La reyerta ocasionó un muerto y cinco heridos, dos de los cuales fueron hospitalizados. Uno de ellos --hermano del primer fallecido-- murió apenas dos días después.

La Guardia Civil y la Policía Local acotaron y vigilaron durante la jornada la zona, ya que en la misma se produjo sobre las 8,05 horas un incendio en una vivienda próxima al lugar de la reyerta que, según los primeros indicios, se encontraba desocupada.