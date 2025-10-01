Tabernas (Almería) aprueba una inversión de más de dos millones de euros para garantizar el suministro de agua

TABERNAS (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Tabernas (Almería) ha aprobado por unanimidad varios expedientes para el desarrollo del municipio, entre los que destaca una inversión de más de dos millones de euros para la reposición de la tubería de abastecimiento de agua entre los depósitos de Cuesta Blanca y Nuevo de Tabernas.

Según ha destacado el Consistorio en una nota, esta obra "es de vital importancia para la infraestructura del municipio, ya que la tubería actual está seriamente deteriorada y resulta fundamental para garantizar el suministro de agua al casco urbano".

El alcalde de Tabernas, José Díaz, ha defendido la necesidad de esta inversión, aprobada a través de una modificación de créditos con cargo al remanente de Tesorería. Ha subrayado que la tubería será reemplazada por una nueva de PVC orientado, "un material más resistente que asegura la durabilidad de la red en el futuro".

Además, ha destacado que la nueva infraestructura estará preparada para cuando el agua desalada comience a llegar al municipio, "lo que permitirá a la localidad adelantarse a los requerimientos de una red de abastecimiento más eficiente y adaptada a las necesidades de los próximos años".

El proyecto de reposición de la tubería "no solo es una cuestión de necesidad inmediata, sino también de previsión para el futuro". La tubería actual ha superado su vida útil, lo que ha provocado problemas recurrentes de mantenimiento y ha elevado los costes de reparación en los últimos años.

Además, una sucesión de averías impediría el suministro al núcleo y pondría el riesgo el abastecimiento. Con la nueva infraestructura, se espera "mejorar la eficiencia en la distribución del agua y reducir los costes operativos a largo plazo".

La decisión de invertir más de dos millones de euros en esta obra "demuestra el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los servicios básicos para los ciudadanos, y en especial con el suministro de agua, un recurso vital que afecta directamente a la calidad de vida de los vecinos de Tabernas".

"Es un gasto esencial, porque garantizar el suministro de agua es una de las principales responsabilidades de cualquier administración local. Invertir en este tipo de infraestructuras es garantizar el bienestar presente y futuro de los ciudadanos", ha afirmado el regidor tabernense.

Además de la aprobación de la tubería, el Pleno también ha abordado la recuperación y musealización del Castillo de Tabernas, con una inversión de casi dos millones de euros procedentes de fondos europeos.

Otro de los puntos tratados en la sesión ha sido la modificación de la Ordenanza Reguladora de la asistencia a procesos de selección, que establece una tasa proporcional a los recursos necesarios para llevar a cabo estas convocatorias y que contempla los pagos por las dietas y los honorarios de los miembros del tribunal.

Durante la sesión, el Pleno también ha dado cuenta de los convenios celebrados en el último trimestre, que incluyen intercambios de personal de Policía Local con otras localidades, así como convenios de patrocinio y colaboración para la organización del próximo 'Almería Western Film Festival'.

Además, ha aprobado el convenio con la Diputación Provincial de Almería para los Programas de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), "una iniciativa clave para la generación de empleo en la zona".

En el último punto del orden del día, el Grupo Socialista ha presentado una moción en apoyo al pueblo palestino y en favor de la paz en Gaza. Esta moción fue respaldada por el gobierno municipal y, aunque el único concejal de la oposición presente en la sesión se ha abstenido, el alcalde ha defendido "la importancia de la misma".

"Aunque no esté en nuestra mano, los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, no podemos permanecer indiferentes ante situaciones de injusticia. Las imágenes de violencia y sufrimiento que nos llegan diariamente nos obligan a tomar una postura clara y firme", ha señalado Díaz.

A través de esta moción, respaldada también por el Gobierno de España, se ha condenado "el genocidio y las violaciones de derechos humanos en Gaza". Con esta declaración, el Ayuntamiento de Tabernas ha manifestado su solidaridad con las víctimas del conflicto y ha reafirmado su compromiso con la paz y los derechos humanos a nivel internacional.