Tellado (PP) llama a movilizarse para seguir el "buen camino" de Moreno y esquivar el "negro pasado de corrupción"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en una imagen de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press

HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha hecho un llamamiento a la movilización de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo en las que, según ha aseverado, está en juego el "buen camino" iniciado por el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, frente a la posibilidad de volver a "un pasado negro de corrupción, paro y decadencia".

"El gran enemigo al que el PP se enfrenta en estas elecciones es la relajación", ha advertido Tellado en un acto político celebrado en Huércal de Almería (Almería) donde ha acompañado al cabeza de lista del PP almeriense y consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, así como al alcalde del municipio anfitrión, Ismael Torres.

Para el secretario general de los 'populares', el único voto que garantiza la "buena gestión" es el del PP porque en Andalucía "todos los demás son votos a la inestabilidad, la incertidumbre o el retroceso", si bien ha avisado de que ni este extremo ni los "malos rivales" deben hacer que sus votantes se confíen y caigan en el inmovilismo.

El 'número' dos de Alberto Núñez Feijóo ha planteado así la cita electoral como un "plebiscito" de "Andalucía sí o Andalucía no" en la que los electores deben decidir entre "la senda del crecimiento, las oportunidades y la convivencia" con Moreno o la "inestabilidad que supone el PSOE" y el "riesgo de asumir que Andalucía pueda caer en la parálisis, en el ruido, en la ineficacia y en el desgobierno".

Aunque ha reconocido que las mayorías "son difíciles", ha animado a trabajar para "revalidar" y "blindar" el gobierno en solitario de Moreno. "Ese es el objetivo que tenemos aquí", ha avisado para pedir a los militantes y simpatizantes de la formación que eviten caer en un "exceso de confianza". "Nadie puede permitirse el lujo de no ir a votar el próximo 17 de mayo", ha recalcado.

Tellado ha llamado a las bases a "trabajar sin descanso" para "lograr el mayor número de votos posibles de los andaluces" y de este modo construir "una mayoría absoluta entre todos" que posibilite un nuevo gobierno del PP "con la mayor fuerza posible" y que "nadie pueda condicionar".

El secretario general del PP ha pedido lucir el "prestigio" alcanzado por Andalucía, donde se ha "erradicado la corrupción" bajo el gobierno de Moreno y se ha conseguido crear un "refugio de la buena gestión ante el caos que supone en estos momentos el Gobierno de España".

MONTERO, "PIEZA ESENCIAL" EN LOS ERE

Tellado ha identificado además a la candidata del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, como una "pieza esencial de los gobiernos de los ERE" y como la figura que "desde el Gobierno de España ha provocado un daño tremendo a los andaluces". "Lo ha hecho de forma intencionada, siguiendo el mandato del presidente Sánchez", ha apostillado.

El dirigente del PP ha descrito a Montero como "la vicepresidenta de las subidas masivas de impuestos" que, además, ha actuado como "cómplices" de "los casos de corrupción que han salpicado" al Ejecutivo.

"Montero en realidad es la candidata del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, aquí en Andalucía", ha añadido al considerarla como la ejecutora de "todas las ambiciones de ese partido vendido al nacionalismo" siempre "a costa de agraviar al resto de españoles" con un modelo de financiación "a medida".

Por su parte, el 'número uno' de la lista del PP de Almería y presidente provincial, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado la "transformación" que ha experimentado Andalucía bajo el Gobierno de Juanma Moreno a través de su estilo "moderado" y "centrado en lo realmente importante" sin "cortinas de humo".

Fernández-Pacheco ha manifestado que si bien desde el PP confían en que las elecciones "van a ir bien" a tenor de las encuestas, no hay que caer "en el error de pensar que todo está hecho" y de que "esto va a ser un paseo militar sin tener que librar la campaña y la pre-campaña". "Esa confianza solo se va a traducir en trabajo, trabajo y trabajo, ha dicho.

Con ello, ha agitado a las bases del partido a favor del "cambio que está experimentando Andalucía" de la mano de Moreno, el cual "no puede ni pararse ni puede retroceder" en el caso de Almería, donde el PP ya obtuvo en los comicios de 2022 un "resultado excepcional" con el 45,53 por ciento de los votos.

"Vamos a trabajar sin descanso para hacer que lo imposible sea posible, que lo excepcional se vuelva rutinario y que esa mayoría social de transformación que Juanma está protagonizando en Andalucía eche raíces profundas en beneficio de la gente", ha añadido el candidato almeriense.