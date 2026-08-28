Transportes licita por 15,2 millones de euros el refuerzo y rehabilitación del viaducto del Caballar de Almería

Archivo - Viaducto del Barranco de El Caballar, situado en el kilómetro 787,2 de la A-7, en Almería. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

ALMERÍA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación por más de 15,2 millones de euros las obras para el refuerzo y rehabilitación de la estructura del viaducto de la autovía A-7 que atraviesa el barranco del Caballar a su paso por Almería capital, en concreto, la estructura situada en la cazada izquierda en el kilómetro 787,2 sentido Murcia.

La actuación deriva de una trabajos de inspección previos efectuados en 2021 en los que se puso de manifiesto que la estructura presenta "desplazamientos anómalos" en los aparatos de apoyo que no obstante, había sido ya detectados en inspecciones anteriores aunque con una menor magnitud, según recoge la memoria del proyecto consultada por Europa Press.

Las obras, que siguen a las que se realizaron entre 2023 y 2025 en el margen derecho, tienen como objetivo reforzar la estructura metálica y sustituir los apoyos y juntas de dilatación del viaducto en unos trabajos que, una vez comiencen, tienen una duración estimada de 28 meses.

El cruce de la A-7 sobre el Barranco del Caballar se salva mediante dos viaductos gemelos, de 415 metros de longitud. Cada viaducto tiene siete vanos de luces de entre 42,5 y 65 metros, sobre los que se volverán a inspeccionar y reparar las soldaduras existentes. También se aplicarán diferentes tipos de refuerzos y se sustituirán aparatos de apoyo y juntas de dilatación.

En algunos apoyos, debido al desplazamiento del tablero, puede ser necesario el recrecido de las mesetas de apoyo. Entre otros trabajos, también se plantea la limpieza general de todos los paramentos metálicos mediante arena a presión y aplicación de una pintura de protección.

Con esta intervención se prevé "mejorar notablemente" el comportamiento general a fatiga de la estructura y evitar el riesgo de rotura frágil de las uniones, así como aumentar el nivel de seguridad global frente a las sobrecargar de usos y la vida útil de la estructura metálica.

Durante los trabajos de inspección de años atrás se observó que el sistema de protección de la estructura metálica se encontraba deteriorado. El estudio teórico señalaba así la existencia de "un riesgo elevado de potencial rotura por fatiga" de las uniones entre las alas de las diagonales y las almas de los cordones superior e inferior, como aspecto más destacable.

A estas consideraciones teóricas se unieron los numerosos detalles de soldadura inadecuados detectados en la inspección, bien por defectos de ejecución o por su configuración desde la fase de obra.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido más de 100 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Almería "para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente".