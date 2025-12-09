Transportes licitará por 27 millones de euros el suministro de balasto del AVE Murcia-Almería

Balasto y traviesas en un tramo de vía férrea. - Ministerio de Transportes

ALMERÍA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, por un valor estimado de 27 millones de euros sin IVA, a través de Adif Alta Velocidad, el suministro de balasto para el próximo montaje de vía en el tramo Lorca-Vera-Almería de 138 kilómetros de la nueva Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, que suma 200 kilómetros.

El contrato incluye el suministro de 935.000 toneladas de este material, uno de los elementos que, junto a las traviesas, el carril y los desvíos, conforman las vías ferroviarias. Con ello, Transportes ha señalado en un comunicado que avanza trabajos hacia la siguiente fase en el desarrollo de la nueva línea de alta velocidad, centrada en el montaje de las vías.

De esta forma, el Ministerio ha adelantado trabajos para la próxima fase del desarrollo de la nueva línea de alta velocidad, centrada en el montaje de las vías. En la actualidad, ya tiene contratados los trabajos de montaje de vía de los tramos Murcia-Lorca y Vera-Almería, mientras que prepara la licitación de los correspondientes a Lorca-Vera.

También se han adjudicado recientemente otros suministros para montar vías entre Vera y Almería, como las traviesas, carril y desvíos, y ha comenzado a licitar los correspondientes al tramo Lorca-Vera.

CONTINUO AVANCE DEL DESAROLLO DE LA NUEVA LAV

Además de avanzar en la preparación de próximas fases de los trabajos, el Ministerio, a través de Adif, ha destacado que impulsa actuaciones en desarrollo para completar la nueva LAV, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, como la plataforma de la línea, que está finalizada o en construcción en todos sus tramos, y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

En paralelo, progresa la obra de electrificación, tanto de la subestación de Totana y sus centros de autotransformación, como del tendido de catenaria del tramo Murcia-Lorca, mientras se encuentra en licitación la electrificación del tramo Lorca-Almería.

Asimismo, está contratado el despliegue del resto de sistemas que forman una línea de alta velocidad, entre ellos las tecnologías avanzadas de comunicaciones ferroviarias (GSM-R) y de señalización (Ertms).

Estas actuaciones contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, centrado en infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad; número 7, relativo a la sostenibilidad; y número 8, vinculado al crecimiento económico y al empleo. Además, podrán recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).