La Junta defiende la calidad del producto andaluz tras el rechazo del Tribunal Supremo de EE.UU a los aranceles de Trump

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha informado este sábado la postura de la Junta de Andalucía ante la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos para tumbar la propuesta de los aranceles impuestos por el presidente, Donald Trump, y que, a su juicio, "supuso en su día un auténtico terremoto comercial a nivel mundial". Por ello, ha defendido la calidad del producto andaluz y la capacidad de mercado que posee la comunidad autónoma en el extranjero.

En contexto, el Tribunal Supremo de EE.UU se ha pronunciado este pasado viernes en contra de que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) otorgue al presidente del país la capacidad de imponer los llamados aranceles recíprocos, en lo que supone la mayor derrota de Trump hasta la fecha desde su regreso a la Casa Blanca. En declaraciones a los medios, el consejero ha afirmado que es momento de "guardar serenidad, estar tranquilo y de confiar en nuestro producto andaluz". "Andalucía puede presumir de contar con un producto de extraordinaria calidad, capaz de conquistar mercados allí donde vaya", ha puesto en valor Fernández-Pacheco.

En este sentido, ha sostenido que "ningún arancel va a ser problema" para que el consumidor final, siempre que pueda elegir, se quede con productos de Andalucía. "Lo hemos demostrado a lo largo de los últimos años y estoy seguro que lo vamos a demostrar también en el futuro", ha manifestado.

No obstante, el titular de Agricultura ha remarcado que, a pesar de este contexto, lo recomendable sería poder salir a competir a los mercados "en un clima de estabilidad, con las reglas del juego claras y con menos aranceles".

"El libre mercado y la libre competencia, siempre en condiciones de igualdad y de justicia, es un terreno en el que los productores que aportan calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria, siempre tienen las de ganar y desde luego los andaluces son ejemplos de eso", ha concluido Fernández-Pacheco.

AYUDAS AL SECTOR AGRÍCOLA ANDALUZ TRAS EL TEMPORAL

Asimismo, el consejero ha valorado el plan de actuación presentado recientemente por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para ofrecer ayudas a los andaluces afectados por el paso de las últimas borrascas.

Al hilo, ha señalado que la Junta ha adjudicado más de 1.700 millones de euros, prácticamente 1.000 millones de euros destinados al sector primario, tanto a los profesionales que han visto sus diferentes explotaciones afectadas, como también a la restauración de las infraestructuras hidráulicas que se han visto dañadas.

"Nosotros desde la Junta queremos hacer un ejercicio de responsabilidad con toda esta cantidad de recursos y que lleguen a los afectados cuanto antes", ha argumentado. Para ello, el consejero de Agricultura ha anunciado que, a través de la interlocución agraria, el Gobierno andaluz convocará la próxima semana mesas técnicas con los sectores de la agricultura y la pesca "para empezar a trabajar en diferentes propuestas que lleven a elaborar las mejores bases posibles".

Finalmente, ha recordado que que las primeras estimaciones de explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas son 33.000 explotaciones, así como más de 200.000 hectáreas en las ocho provincias de Andalucía como consecuencia de esta borrasca.