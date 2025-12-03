Tres empresas de Almería comienzan a exportar pimiento a EEUU tras superar reparos por la mosca mediterránea

Archivo - Pimiento rojo variedad California. - COEXPHAL - Archivo

ALMERÍA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres empresas de Almería podrá exportar pimiento a Estados Unidos entre el 1 de diciembre y el 30 de abril de 2026 bajo el cumplimiento de los "estrictos requisitos" de las administraciones norteamericanas una vez salvados los reparos que pusieron en riesgo este mercado en 2023 por la aparición de la 'Ceratitis capitata', la denominada mosca mediterránea de la fruta.

En una nota, la asociación de productores de frutas y hortalizas de Almería (Coexphal) ha indicado que las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos se han retomado "con normalidad" para los productores de pimiento tras las gestiones efectuadas por la entidad en colaboración con Agrocolor y las administraciones españolas.

Así, desde el 1 de diciembre se han reanudado las exportaciones para llevar a los clientes estadounidenses un producto del que aprecian "su alta calidad, seguridad alimentaria garantizada y capacidad de suministro", según ha organización.

Durante esta temporada serán tres las empresas con capacidad exportadora al mercado norteamericano: Agroiris, Zoi y Freshcover, que han actualizado los requisitos marcados por el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) de Estados Unidos.

Las tres compañías han tenido que realizar una importante inversión para mantener esta interesante vía de comercialización para sus productos, garantizando pimientos limpios de la mosca mediterránea de la fruta.

DOS MILLONES DE KILOS LA PASADA CAMPAÑA

El año pasado, a pesar del cierre temporal de las exportaciones durante tres semanas del mes de enero, las empresas almerienses lograron comercializar en EEUU una cifra superior a los dos millones de kilos de pimientos, principalmente de la variedad California.

Para el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, esta "es una línea de exportación estratégica. Estados Unidos paga ofrece buenos precios para el sector, pero sobre todo abre una vía diferente de comercialización, más allá de Europa y ante la imposibilidad de penetrar en Rusia, por el cierre de este mercado en 2014".

Fernández ha explicado que "las empresas que participarán este año cuentan con capacidad para mantener el volumen de las campañas pasadas e incluso incrementarlo".

Algunas comercializadoras han abandonado este mercado ante la incertidumbre por la deriva de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa, junto con el incremento de los requisitos en materia de sanidad vegetal y seguridad alimentaria, que requieren una importante inversión para esta campaña.

El transporte del pimiento almeriense a Estados Unidos se realiza exclusivamente vía aérea, "garantizando así la calidad y la frescura de los frutos".