UGT pide desbloquear el convenio colectivo del manipulado en Almería sin exceder las 40 horas semanales

Archivo - El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez (d), junto a su homólogo andaluz Óskar Martín (i), en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este miércoles el desbloqueo de las negociaciones para avanzar en el nuevo convenio colectivo del manipulado hortofrutícola de Almería --también pendiente en Granada-- dentro del marco del Estatuto de los Trabajadores para ajustarse a las 40 horas semanales.

"Los empresarios tienen que ser conscientes de que las mujeres, que en este caso son mayoría en el manipulado, tienen que, por lo menos, cumplir el horario del convenio colectivo, que por cierto es el que marca el Estatuto de los Trabajadores", ha incidido en declaraciones a los medios en Almería.

Con ello, ha rechazado mecanismos como "bolsas de horas" en las que acumular los tiempos extraoridnarios puesto que "finalmente hace imposible que se pueda vivir y trabajar dignamente". "Creo que sería bueno que se hiciera un esfuerzo para poder cerrar el convenio en buenas condiciones", ha añadido.

En una entrevista previa en Onda Cero, Álvarez ha puesto especialmente el foco en las condiciones laborales del sector del manipulado hortofrutícola y ha rechazado que las necesidades puntuales de producción de las empresas puedan justificar jornadas laborales de hasta 48 o 50 horas semanales.

"No tiene ningún sentido que alguien pretenda que las personas puedan trabajar hasta 48 o 50 horas a la semana", ha afirmado para defender que las empresas deben ser capaces de organizar los periodos de mayor producción sin trasladar esa excepcionalidad a la vida cotidiana de sus plantillas.

"Para el empresario puede ser una situación extraordinaria porque en determinados momentos hay más producción, pero para los trabajadores es su vida normal", ha explicado, defendiendo una organización del trabajo que permita compatibilizar la actividad laboral con la vida personal.

Acompañado por el secretario general de UGT-A, Óskar Martín, el dirigente sindica ha visitado Unica Group, referente del sector hortofrutícola almeriense, y ha asistido a la reinauguración de la histórica Casa del Pueblo de la calle Restoy, que acogerá además la nueva sede de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Almería.

SINIESTRALIDAD LABORAL

Por su parte, Martín ha recordado que 12 personas han perdido la vida en accidentes laborales en Almería en lo que va de año. "A los trabajadores y trabajadoras de Andalucía no nos puede costar la vida ir a trabajar", ha denunciado antes de reclamar inversiones "en seguridad, salud y prevención de los trabajadores".

Para Martín, una provincia que se ha convertido en uno de los motores de la economía andaluza debe garantizar también que esa actividad y ese empleo se desarrollen en condiciones seguras.

Ambos dirigentes han abordado también los desafíos que plantea el cambio climático para una provincia especialmente vinculada a la agricultura. Álvarez ha defendido la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico como herramientas fundamentales para afrontar una realidad climática que ya está teniendo consecuencias y garantizar el futuro del sector productivo almeriense.

Martín ha incidido igualmente en la necesidad de afrontar el cambio climático desde la evidencia científica y de tener en cuenta sus efectos sobre la economía, el empleo y la seguridad y salud de las personas trabajadoras.