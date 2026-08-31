Sánchez descarta a Marruecos en la entrada masiva de migrantes a Ceuta: "No hay ninguna información"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista en la cadena SER - CADENA SER

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que no hay "ninguna información" que apunte a Marruecos en el origen de la crisis derivada por la entrada masiva de 80.000 migrantes en Ceuta a finales de julio.

Sánchez ha descartado además que hubiera información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o los servicios de inteligencia que alumbren "alguna duda" sobre la participación de Marruecos en la entrada masiva a la ciudad autónoma.

En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que siguen investigando en las causas de la crisis, si bien ha apuntado a los bulos y la desinformación en las redes sociales, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que impide las 'devoluciones en caliente' en las entradas a nado, que aprovecharon además las "organizaciones criminales".

Sánchez también ha explicado que los bulos se expandieron en redes sociales "asociadas tanto a Rusia como a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración, no solamente para atacar a España sino también a Europa".