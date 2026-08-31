'Decathlon' presenta 'Easybreath Dive', su nueva e innovadora forma de explorar el fondo marino

Un buceador prueba la nueva máscara 'Easybreath Dive' de Decathlon - DECATHLON

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon' presenta 'Easybreath Dive', una innovadora forma de explorar el fondo marino y que da continuidad a 'Easybreath', que permitió a millones de personas descubrir el snorkel de forma sencilla y accesible.

Según indicó la marca de multideporte este lunes en nota de prensa, con este lanzamiento "da un paso más en la exploración subacuática" y da a sus usuarios "una nueva experiencia que permite respirar bajo el agua a poca profundidad sin necesidad de botella de buceo".

Disponible desde el 28 de agosto de 2026, esta innovación abre la puerta a una nueva forma de descubrir el fondo marino, situándose a medio camino entre el snorkel y el buceo tradicional. Hasta ahora, las personas que querían explorar el fondo marino podían permanecer en superficie utilizando un tubo de snorkel o realizar inmersiones con equipo completo de buceo, pero con 'Easybreath Dive', 'Decathlon' propone una alternativa que permite sumergirse hasta 3 metros de profundidad respirando de forma natural por nariz y boca, sin necesidad de llevar botella ni regulador.

El sistema mantiene la experiencia característica de la máscara 'Easybreath', con visión panorámica de 180°, sistema antivaho y respiración natural y la combina con un suministro de aire continuo al usuario. "Fue mágico. Te olvidas por completo de que estás bajo el agua porque ya no luchas contra el material. Te sientes ligero, respiras normalmente y disfrutas del espectáculo sin hacerte preguntas. Es la libertad absoluta", apunta Katell, una usuaria que ha probado esta máscara durante su fase de concepto.

El desarrollo de 'Easybreath Dive' ha requerido cuatro años de investigación y desarrollo, y se basa en dos elementos principales. Uno es la Máscara Easybreath adaptada por la que, partiendo del diseño de la máscara original, los equipos de diseño han adaptado su estructura para conectarla a una estación de aire en superficie, manteniendo la visión panorámica y el sistema antivaho que han convertido a 'Easybreath' en una referencia mundial en snorkel.

El otro es 'Smart Station', una estación flotante que capta aire en superficie y lo distribuye de forma continua al usuario mediante un cable ultraligero conectado a la máscara. Esta plataforma integra un sistema de compresión de aire basado en tecnología centrífuga utilizada en sectores médicos.

En cuanto a las especificaciones técnicas de la máscara, 'Decathlon' detalla que tiene dos horas de autonomía de batería, dos horas de tiempo de carga y un peso de 20 kilogramos de la plataforma, mientras que para garantizar la fiabilidad del sistema, ha trabajado junto a expertos internacionales en ingeniería y tecnología médica como 'Catspower Design', especialista en sistemas electrónicos de seguridad, y 'Airfan', experto en microturbinas médicas para garantizar un flujo de aire constante, limpio y silencioso.

El sistema integra además varias funciones de seguridad como un sistema de alerta luminosa y sonora que informa sobre el estado de la batería, o una reserva de aire integrada en los flotadores, con una capacidad de 90 litros, que permite regresar a la superficie con tranquilidad en caso necesario.

Para 'Decathlon', "esta innovación no se compra en tiendas, se vive directamente a la orilla del mar" y, por ello, en alianza con 'PADI', el líder mundial en buceo con una red de más de 6.500 centros en todo el mundo, la 'Easybreath Dive' se desplegará exclusivamente en centros de buceo autorizados, con la supervisión obligatoria de un instructor certificado y siendo 12 años la edad mínima requerida.

De este modo, desde el 28 de agosto, en 2027 en el resto de Europa, las estaciones se cederán gratuitamente a una selección de clubes 'PADI', mientras que 'Decathlon' también recalca que apuesta por el éxito compartido, remunerados únicamente por el uso mediante la aplicación 'Gear Track', que gestiona el mantenimiento preventivo mensual.

"Con el lanzamiento de 'Easybreath Dive' damos un gran paso adelante. Más que una innovación para explorar el océano de forma distinta, proponemos nuevas alternativas para impulsar la práctica deportiva mediante un modelo de negocio centrado en experiencias únicas. En Decathlon llevamos décadas acompañando a los deportistas y este proyecto refleja nuestro compromiso de seguir haciendo el deporte accesible para todos", señala Guillaume François, jefe de Producto de 'Decathlon'.

En total, se han dedicado más de 15.000 horas de 'I+D' dedicadas al desarrollo de esta máscara, que ha tenido cuatro generaciones de prototipos antes de la versión final, con 30 expertos, 15 de ellos ingenieros, implicados en el proyecto. Además, se han realizado 30 protocolos de test en laboratorio y condiciones reales, con la participación de más de 400 testadores en las diferentes fases, y hay dos patentes exclusivas que protegen esta gran innovación.