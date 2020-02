UGT reclama hoja de ruta ante el cierre de la central de Carboneras (Almería), que ha provocado ya 30 ceses

Publicado 11/02/2020 14:02:37 CET

ALMERÍA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de FICA-UGT en Almería, Francisca Ramírez, ha reivindicado este martes que se conforme a la mayor brevedad una comisión participada por Gobierno, Junta, Ayuntamiento de Carboneras, Endesa y sindicatos en la que abordar una hoja de ruta ante el cierre de la central térmica Litoral del citado municipio, que ya ha supuesto el despido o cese laboral de una treintena de trabajadores de empresas auxiliares.

Según ha detallado Ramírez a los medios a las puertas de la Subdelegación de Gobierno tras participar en una reunión con su responsable, Manuel de la Fuente, hasta el momento "no hemos tenido más respuesta" por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de los planes para paliar la pérdida de empleo en la zona.

"Se necesitamos un plan de ruta, ya que con el cierre de esta central hay muchos trabajadores que están en un ERE o en un ERTE, o sea en el paro", ha añadido la responsable sindical en relación a los cerca de 150 empleados de las subcontratas a quienes "a día de hoy no les dicen a qué se van a dedicar". "Sobre la mesa no hay nada, se habla de proyectos de energía verde, pero no hay nada", ha apostillado.

Ramírez ha recordado que ante una experiencia similar con el cierre de la planta de Cemex en Gádor (Almería) los poderes públicos "fueron muy rápidos" en la gestión de un plan de industrialización con proyectos alternativos, por lo que ha urgido tanto a la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, a mantener una reunión como a la Subdelegación de Gobierno que haga "de puente" para "crear la comisión rápidamente".

En este sentido, el presidente del comité de empresa de Endesa Carboneras y representante de UGT, Antonio Rodríguez, ha recordado que desde el Gobierno se "encomendó al alcalde de Carboneras" a que constituyese al comisión, por lo que han instado al primer edil ha que actúe de cara a "delimitar y eliminar la incertidumbre" que se da entre los trabajadores.

Rodríguez ha apuntado que si bien los trabajadores de la planta dependientes de Endesa tiene "garantizado" el trabajo, el personal de las empresas contratistas "son los que se quedan indefensos", por lo que ha pedido que se les "dé cobertura". "Vamos a solicitar una nueva reunión para marcar una hoja de ruta con las administraciones que tienen que participar, incluido el Ministerio de Industria", ha aseverado.

"ESTO VA A SER UN CHORREO CONSTANTE"

Por su parte, el representante de los trabajadores de Caldererías Indálicas que auxilia a la central, José Félix Mendicote, ha incidido en que el cierre de la central dentro del proceso de descarbonización de Endesa impide que exista una "carga de trabajo", ya que la paralización de los procesos ha conllevado la falta de necesidad en el mantenimiento.

"Al no haber carga, las empresas no requieren los mismo contratos de antes y se dedica a hacer ERE, ERTE y despidos", ha detallado antes de augurar un "chorreo constante de las empresas de subcontrata" en despidos. "No se va a escapar nadie", ha lamentado antes de urgir el arranquen los proyectos nuevos por parte de la eléctrica a fin de mantener los puestos de trabajo.