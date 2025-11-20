La Universidad de Almería abre con el 'Árbol de la Democracia' el programa por los 50 años de la muerte de Franco

Participantes del acto 'Árbol de la Democracia', celebrado en el campus de la Universidad de Almería dentro de los actos del programa 'España en Libertad, 50 años'. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El campus de la Universidad de Almería (UAL) ha acogido este jueves el primer acto del programa conmemorativo 'España en Libertad, 50 años', denominado 'Árbol de la Democracia', en una actividad en la que el subdelegado del Gobierno, José María Martín, y el rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, han descubierto una placa que recuerda este aniversario.

Las personas que han participado en este acto han escrito mensajes sobre lo que representa la democracia, y estas palabras se han colgado en el árbol ubicado en el campus de la UAL, según ha trasladado la Subdelegación en un comunicado.

"Desde el Gobierno de España hemos querido realizar aquí, en la Universidad, este acto, corazón del pensamiento crítico y hogar natural de quienes desean cuestionar, contrastar y construir. Es el mejor espacio para reafirmar la importancia y el valor de nuestras libertades en una jornada en la que se cumplen 50 años de la muerte del dictador Franco", ha subrayado Martín.

Asimismo, el subdelegado ha explicado que "la democracia, al igual que este árbol, necesita raíces fuertes, cuidados constantes y la voluntad colectiva para que siga creciendo".

Por su parte, el rector de la UAL ha destacado que "hoy se cumple medio siglo de un cambio histórico trascendental para la sociedad española", y ha añadido que "la democracia que comenzó en 1975 ha traído el periodo más largo de paz, libertad, estabilidad, progreso y bienestar de la historia contemporánea".

Para el rector, "este periodo ha servido para sentar las bases del desarrollo de los servicios públicos y la educación supone aquí, en la Universidad, el mejor ascenso social con el que podemos contar".

PROGRAMACIÓN

El programa 'España en Libertad 50 años' continuará con otros actos durante las próximas dos semanas. En las actividades, destaca la del lunes 1 de diciembre, cuando tendrá lugar la conferencia impartida por Rafael Quirosa-Cheyrouze sobre esta conmemoración y tema central del programa en la Subdelegación del Gobierno.

El jueves 4 de diciembre en el Teatro Cervantes se desarrollará el concierto-recital 'Ganó la libertad' con la actuación de numerosos artistas que interpretarán versiones de los autores de la Transición.

Al día siguiente, el viernes 5 de diciembre, antes del comienzo del acto central del aniversario de la Constitución, habrá un concierto del coro infantil Pedro Mena de Adra y a continuación se celebrará el acto central de la Constitución.

'España en Libertad. 50 años' es una iniciativa del Gobierno de España coordinada por un Comisionado especial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, asesorados por un Comité científico compuesto por académicos de reconocido prestigio.