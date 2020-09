La Universidad de Almería iniciará el curso el día 14 en modalidad mixta y con test serológicos para todos los empleados

ALMERÍA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) arrancará el curso escolar el 14 de septiembre a través de una modalidad mixta en la que se combinarán clases presenciales, que además serán retransmitidas online, con docencia no presencial ante la reducción de aforo en las aulas de entre un tercio y la mitad del espacio, toda vez que tanto los docentes como el resto de trabajadores del campus se someterán a un test serológico previo para descartar posibles casos de covid-19 en el arranque de curso.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa telemática el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, quien ha explicado que para este curso se espera contar con una cifra ligeramente superior a los más de 14.000 alumnos matriculados a los del pasado curso, aunque no se ha ampliado el presupuesto para contratar más docentes en relación al covid-19 ni para ampliar espacios físicos. La UAL tampoco prevé una bajada de estudiantes Eramus a recibir este curso.

"Puedo afirmar que ningún estudiante de la UAL dejará de aprender ni ningún trabajador dejará de hacer su trabajo por falta de recursos técnicos", ha indicado el rector, quien ha apuntado que la inversión realizada en medios tecnológicos para mejorar las conexiones a internet, los servicios de administración o los préstamos de portátiles, junto con otras medidas higiénico-sanitarias, ronda el medio millón de euros.

Las materias oscilarán entre un 25% de atención presencial y un 75% no presencial, aunque la primera modalidad permitirá un desarrollo simultáneo online según la adaptación hecha en las guías docentes de unas 2.000 asignaturas por parte del profesorado durante este último verano. No obstante, la UAL también se ha reservado un "plan B" para desarrollar la docencia únicamente en una modalidad no presencial ante una evolución desfavorable de la pandemia.

El arranque de las clases coincidirá, según las fechas ofrecidas por el rector, con dos eventos más: por un lado, la pruebas de acceso a la universidad (EvAU) que tendrán lugar en las instalaciones de la biblioteca; y por otro lado, la realización de test serológicos a docentes, personal administrativo y personal investigador. Dichos test destinados a contar con "una primera foto" se harán en colaboración con la Consejería de Salud y Familias y se reforzarán con la realización de pruebas PCR para aquellos que resulten positivos en una primera toma.

Así, Rodríguez ha indicado que se ha recomendado a los profesores que la primera semana, dedicada especialmente a la presentación de asignaturas, se abogue por realizar estos encuentros de forma telemática para evitar aglomeraciones. En la misma línea, el rector ha apuntado que se trabaja para que la llegada al campus a primera hora de la mañana sea escalonada y pueda tener lugar a las 9,00 y a las 9,15 horas.

El rector ha reconocido, no obstante, que el uso del transporte público será uno de los principales problemas para evitar masificaciones, por lo que se prevé una reunión "de alto nivel" con el Ayuntamiento de Almería y la empresa que presta el servicio para tratar de mejorar la prestación, aunque "la empresa no va a doblar la flota para que la capacidad sea mínima", ha reconocido. En cualquier caso, ha recordado que todas las aulas han sido equipadas con cámaras y sistemas de seguimiento para recibir clase a distancia.

LA INAUGURACIÓN DEL CURSO, EN EL AIRE

Lo que de momento no se ha concretado es que si se celebrará el acto oficial de inicio de curso académico programado para el próximo 2 de octubre. "No voy a tomar la decisión hasta que no vea el avance de la tasa de contagios", ha explicado Rodríguez, quien observa incluso la posibilidad de aplazar el acto de investidura de nuevos rectores. También se ha sopesado la opción de realizar los actos al aire libre con capacidad reducida. "De momento no se descarta ninguna posibilidad", ha afirmado.

Así, la vida en el campus se ha adaptado ante el covid-19, con espacios de ocio delimitados, recorridos establecidos, desinfecciones periódicas de mobiliario y aseos, y disposición de gel hidroalcohólico en diversos lugares.

No obstante, algunos espacios como zonas deportivos quedarán cerradas --el campo de fútbol--, mientras que las cafeterías "iremos resolviendo sobre la marcha porque todavía no están definidos". "Mientras que respeten medidas de seguridad y salud, permitiremos su apertura", ha explicado tras detallar que algunas de ellas ofrecen desayunos pero no almuerzos, toda vez que su rendimiento por ahora es "negativo".

Dentro del plan de prevención aprobado recientemente, y en el que se detallan las medidas a seguir, se ha optado por el uso de la aplicación Radar Covid para el rastreo de casos estrechos en detrimento de una aplicación propia basada en códigos QR que ya se había planteado. "Es necesario que se active y que se utilice", ha indicado la máxima autoridad de la UAL.

En cuanto a las prácticas en empresas, el rector ha asegurado que estas se harán "con normalidad" aunque desde la UAL se hará un "seguimiento particular" en los casos en los que se pueda detectar un brote.

Rodríguez ha recordado que se han articulado recursos técnicos y ayudas para los estudiantes, entre ellos una convocatoria propia de ayudas complementarias de 400 euros cofinanciada por el Consejo Social de la UAL y el Consejo de Estudiantes de la que se han recibido 259 solicitudes y que está pendiente de resolverse. A ello se suman las ayudas propias de la universidad para transporte y alojamiento, entre otros cometidos, y una nueva convocatoria de préstamo de portátiles y conexiones mediante tarjetas SIM.