La Universidad de Almería lanza microcredenciales para impulsar el empleo en el sector de la Economía Social

La Cátedra en Economía Social de la Universidad de Almería (UAL) ha anunciado este sábado la puesta en marcha de tres nuevos programas de microcredenciales universitarias, diseñados para dotar a los estudiantes y profesionales de competencias clave en un sector de gran empleabilidad.

Estos cursos, "flexibles y acreditados", permiten convalidar créditos por asignaturas optativas y cuentan con una subvención de más del 90 % por parte de la Junta de Andalucía, lo que convierten a estos cursos en "oportunidad muy accesible y atractiva", ha justificado la entidad universitaria en una nota.

Las tres microcredenciales versan sobre distintas temáticas vinculadas a la economía social y están especialmente diseñadas para complementar la formación de los estudiantes universitarios en materias de gran interés y empleabilidad, que habitualmente no reciben la atención suficiente en los planes de estudio oficiales de los grados.

Según ha explicado la UAL, las microcredenciales universitarias son certificaciones digitales de corta duración, impulsadas por la Unión Europea, que tienen como finalidad "enriquecer la formación académica con competencias específicas, flexibles y acreditadas".

El Certificado de Microcredencial Universitaria en 'Cooperativas Agroalimentarias: un enfoque práctico y multidisciplinar' está dirigido por el profesor y director de la Cátedra en Economía Social de la UAL, Carlos Vargas Vasserot.

El diseño del curso y la selección del profesorado se han realizado en colaboración con Coexphal y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. El curso tiene una carga de seis ECTS (60 horas) y es de carácter semipresencial. Las sesiones presenciales se celebrarán los jueves y viernes por la tarde, del 18 de septiembre al 26 de octubre.

En cuanto a los contenidos, el programa será impartido por profesionales "de gran relevancia en el sector cooperativo almeriense" y por algunos de los "especialistas más reconocidos" en Derecho de cooperativas en España.

Según ha detallado la entidad, se estructura en los siguientes módulos: Marco jurídico y legal; Régimen económico y fiscal; Integración cooperativa e intercooperación; Gestión, estrategia cooperativa y cadena de valor; e Innovación y sostenibilidad en el ámbito de las cooperativas agroalimentarias. El precio de la matrícula de este curso es de 30 euros.

Otros de los cursos es el Certificado de Microcredencial Univeritaria en 'Emprendimiento con impacto en Economía Social', que está organizado en colaboración con el Observatorio de Emprendimiento e Innovación Social y lo dirige el profesor de Organización de Empresas y director, Carlos Cano. El diseño del curso se ha realizado en colaboración con EmprendeUAL y con Faecta. Es de 40 horas y de carácter semipresencial.

Las sesiones presenciales (cuatro) se celebrarán de 16,30 a 20,30 horas horas del 16 de septiembre al 9 de octubre. El precio de la matrícula de este curso es de 20 euros, siendo asumido la mayor parte del coste por la Cátedra.

En esta microcredencial universitaria se analizarán las singularidades de las empresas de economía social, y el proceso emprendedor, desde la generación de ideas, modelos de negocio y validación, financiación, viabilidad y puesta en marcha. Además de profesionales especializados de "reconocido prestigio", se analizarán varios casos de empresas con impacto económico y social en la provincia.

Por último, el 'Certificado de Certificado de Microcredencial Universitaria en Diseño y Tramitación de Proyectos Sociales en el Ámbito de la Economía Social', dirigido por la doctora en Trabajo Social, Isabel María Martínez Salvador, tendrá una duración de 20 horas (2 ECTS) y será en formato presencial. Se impartirá del 22 de octubre al 26 de noviembre de 2025, los miércoles por la mañana. El precio de matrícula es de 30 euros.

La UAL ha indicado que se trata de una formación de alto interés para profesionales del ámbito social, especialmente para quienes desean fortalecer su perfil técnico en el diseño, gestión y tramitación de proyectos sociales, competencias cada vez más valoradas en el mercado laboral. Está dirigida a estudiantes de Trabajo Social (grado y posgrado), así como a profesionales en activo del sector social y comunitario.

El contenido se estructura en cuatro módulos docentes, de carácter teórico-práctico: Introducción a la Economía Social en Trabajo Social, diagnóstico participativo y formulación del problema; Diseño técnico del proyecto, presupuesto y tramitación administrativa; Liderar y coordinar proyectos desde el Trabajo Social.