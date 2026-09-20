La Universidad de Almería programa cuatro citas de divulgación sobre Marte, cine, IA y naturaleza hasta noviembre

Exterior de la Casa del Cine de Almería, donde se celebrará una de las actividades programadas por el Aula de Divulgación de la Universidad de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Aulas Culturales de la Universidad de Almería (UAL), a través del Aula de Divulgación, han programado entre finales de septiembre y noviembre cuatro actividades gratuitas que abordarán cuestiones relacionadas con la exploración de Marte, la ciencia que hay detrás del cine espacial, los agentes de inteligencia artificial (IA) y el estudio de patrones espaciales en la naturaleza.

Según recoge la web de la institución académica, consultada por Europa Press, la primera de las citas será la charla 'El Rover Rosalind Franklin, del desierto de Almería a Marte', que se celebrará el 28 de septiembre, a las 19,00 horas, en la Casa de las Mariposas y para la que quedan 38 plazas disponibles.

La ponencia correrá a cargo de Susanne P. Schwenzer, profesora de Mineralogía Planetaria en The Open University, en Reino Unido, y miembro de la misión del rover Curiosity de la NASA.

Schwenzer ha participado también en pruebas realizadas en agosto de 2012 y en anteriores ensayos de rovers de la Agencia Espacial Europea (ESA). Además, ha incorporado su experiencia con estos vehículos a su actividad docente.

La intervención, que tendrá una duración aproximada de dos horas, se desarrollará en inglés con interpretación consecutiva a cargo del catedrático de la UAL José María Calaforra, del Grupo de Investigación Recursos Hídricos y Geología Ambiental.

La sesión prestará especial atención al rover Rosalind Franklin de la misión ExoMars, cuyo lanzamiento está previsto en 2028 y cuya llegada a Marte se espera para 2030, con el objetivo de buscar evidencias de vida pasada o presente. La conferencia abordará la exploración de Marte mediante rovers, repasará misiones anteriores y explicará el lugar de aterrizaje y los objetivos previstos para Rosalind Franklin.

También se explicará cómo se preparan las operaciones del rover a través de ejercicios y pruebas. En este apartado tendrá protagonismo el desierto de Tabernas (Almería), escenario de un ejercicio que busca reproducir de la forma más realista posible el control de un rover en un entorno adecuado para este tipo de ensayos.

La segunda propuesta, 'El espacio en el cine: la ciencia detrás de la ficción', para la que quedan 21 plazas disponibles, se celebrará el 2 de octubre, a las 20,00 horas, en la Casa del Cine, dentro de la iniciativa Ciencia de Cine. La tertulia contará con Juan Carlos Plaza, ingeniero aeroespacial y físico en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y escritor de ciencia ficción.

Durante aproximadamente dos horas, Plaza abordará la ciencia de las naves espaciales y la forma en la que el cine ha imaginado la exploración del universo. La actividad planteará cuestiones como por qué una nave puede oír sus gritos en el espacio, qué ocurre realmente con una persona expuesta al vacío, si hace frío o calor en el espacio, por qué no se puede caer en el Sol o cuánto tarda en llegar a Marte.

Asimismo, la sesión tratará aspectos relacionados con la vida de los astronautas, desde la alimentación y el agua hasta la soledad, y combinará la divulgación científica con el análisis de su representación en el cine.

El 15 de octubre, a las 20,00 horas, Clasijazz acogerá el coloquio '¿Qué pasa cuando la IA deja de hablar y empieza a actuar?', incluido en CienciaJazz y con Antonio Aranda Hernández como ponente. La sesión analizará la evolución de la IA desde los sistemas que responden preguntas hasta los agentes capaces de razonar, tomar decisiones y ejecutar acciones autónomas en las empresas.

La propuesta abordará dos de los grandes desafíos que plantea esta tecnología para la ingeniería: la construcción y coordinación de agentes inteligentes capaces de operar en entornos reales y su despliegue en la nube de forma "masiva, segura y sin interrupciones".

Aranda expondrá la arquitectura e infraestructura que hacen posible este funcionamiento, desde cómo se orquestan los flujos de agentes y se gestionan en tiempo real hasta la supervisión de sus decisiones "para evitar fallos en producción".

La programación se completará el 12 de noviembre, también a las 20,00 horas en Clasijazz, con el coloquio 'Desde el cielo se ve todo mejor: patrones espaciales en la naturaleza', a cargo de Emilio Guirado, de la EEZA-CSIC.

Guirado mostrará cómo, mediante un ordenador, programación, paciencia e imaginación, es posible explorar el planeta y descubrir fenómenos de la naturaleza. La actividad recorrerá ejemplos que van desde el conteo de ballenas hasta el hallazgo de los denominados círculos de hadas, formaciones vegetales propias de las zonas más áridas, así como el estudio de árboles y sus sombras en los desiertos.

Las inscripciones para las dos primeras actividades pueden formalizarse a través de la web de Cultura UAL, mientras que el acceso a las dos citas previstas en Clasijazz será hasta completar aforo.