Urbanismo estudia acortar los parterres del Paseo de Almería para ganar superficie útil y facilitar el transito

Parterres del Paseo de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha avanzado que el Ayuntamiento, a través del Área de Urbanismo y en coordinación con los servicios técnicos municipales, estudia introducir ajustes en el diseño del Paseo, entre ellos el posible acortamiento de determinados parterres.

En concreto, estos cambios afectarían a algunos espacios ajardinados "con el objetivo de facilitar la permeabilidad y mejorar la funcionalidad, la capacidad de acogida y la versatilidad de este eje urbano estratégico", según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

La regidora ha señalado que el Ayuntamiento va a "intentar acortar los parterres porque algunos se han podido quedar muy grandes a la hora de celebrar eventos y facilitar el tránsito" y ha añadido que "apuesta incluso por mantener los árboles iluminados en la temporada de invierno con nuevas luces y continuar dinamizando el Paseo todos los sábados para disfrutarlo durante todo el año".

Igualmente, la concejala Eloísa Cabrera ha destacado que la experiencia acumulada durante el periodo navideño, caracterizado por una afluencia masiva de ciudadanos y visitantes, ha permitido evaluar el comportamiento del espacio público en condiciones de alta intensidad de uso.

"Hemos podido comprobar, con datos y observación directa, cómo el Paseo responde cuando se convierte en un espacio central de actividad urbana, social y cultural", ha señalado.

Esta medida "permitiría ganar superficie útil para el tránsito peatonal, la celebración de eventos y la convivencia ciudadana, sin menoscabo de la calidad ambiental ni del carácter verde del proyecto".

Se trata, según ha subrayado la concejal, de "una opción que ya había sido contemplada en fases previas del diseño y que está siendo analizada desde un punto de vista estrictamente técnico".

"La planificación urbana debe ser un proceso dinámico, capaz de adaptarse a los usos reales y a las necesidades cambiantes de la ciudad. Nuestro objetivo es optimizar el espacio público, mejorar su accesibilidad y garantizar que el Paseo pueda acoger grandes eventos con seguridad y comodidad", ha afirmado.

Desde el Área de Urbanismo se continuará el trabajo en coordinación con los técnicos municipales para evaluar las distintas alternativas, "siempre desde criterios de sostenibilidad, funcionalidad y mejora continua del espacio urbano, y en el marco del compromiso municipal con una ciudad más habitable, accesible y preparada para el futuro".