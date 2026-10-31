La urbanización para 725 viviendas en la Vega de Acá de Almería avanza tras obtener el aval ambiental de la Junta

Vista aérea de los terrenos de la Vega de Acá de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto para urbanizar cerca de 110.000 metros cuadrados de terrenos en la Vega de Acá de Almería, donde está previsto el desarrollo de 725 viviendas, ha obtenido el visto bueno ambiental de la Junta de Andalucía.

Los trabajos permitirán transformar una zona de parcelas agrícolas en un nuevo espacio residencial con capacidad estimada para 1.740 personas. Además de los terrenos destinados a viviendas, el sector contará con parcelas reservadas para equipamientos educativos, deportivos y servicios de interés público, así como zonas verdes.

Así consta en una resolución de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, consultada por Europa Press y anunciada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que considera que la actuación "no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente" si cumple las condiciones exigidas.

El proyecto, promovido por la junta de compensación del sector, contempla un plazo de ejecución de 12 meses para las obras de urbanización, que incluyen la adecuación de ocho calles y la instalación de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público y otros servicios necesarios para las futuras viviendas.

Entre las actuaciones previstas figuran la adecuación de tramos de la calle Antonio Muñoz Zamora, la avenida Adolfo Suárez y la calle Árbol del Paraíso. En esta última se proyecta un carril bici, mientras que en la avenida Adolfo Suárez se ejecutarán dos carriles a petición del Ayuntamiento de Almería.

El proyecto incluye también la creación de espacios ajardinados, la plantación de árboles y la instalación de mobiliario urbano y sistemas de riego.

La Junta considera que la red de abastecimiento de agua existente tiene capacidad suficiente para atender a las futuras viviendas, por lo que no será necesario construir nuevas instalaciones generales. El suministro procederá del depósito de La Pipa Alta, con un consumo estimado de 82.563 metros cúbicos anuales, el máximo autorizado para este sector.

Por su parte, las aguas residuales se conducirán hasta la depuradora de El Bobar, que, según los informes, dispone de capacidad suficiente para asumir el incremento previsto de unos 192 metros cúbicos diarios.

No obstante, el visto bueno ambiental no abarca todas las infraestructuras previstas. La resolución excluye una conducción exterior de aproximadamente 430 metros para evacuar las aguas de lluvia hacia el río Andarax, que necesitará sus propias autorizaciones, al igual que las conexiones eléctricas exteriores.

Asimismo, las obras deberán cumplir una serie de medidas para reducir el polvo y el ruido, gestionar los residuos y controlar sus posibles efectos sobre el entorno.