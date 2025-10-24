Vox acusa a PP y PSOE de desdeñar un Plan Nacional del Agua, que resolvería "todos los problemas hídricos" en Almería

ALMERÍA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha asegurado este viernes que "todos los problemas hídricos se acabarían con un Plan Nacional del Agua" pero "ni PP ni PSOE han querido llevarlo a cabo". "Esto es lo que tiene que sufrir el campo por culpa de las políticas del bipartidismo", ha valorado.

En una nota, Alonso ha acusado tanto al PP como al PSOE de no haber podido resolver los problemas de agua que presenta la provincia almeriense durante sus respectivas etapas en el Gobierno.

Con ello, ha calificado de "negligencia política" la acción del Gobierno central con Almería en materia hídrica ante el "recorte" al trasvase Tajo-Segura y la falta de sistemas de desalación en el Bajo Almanzora, donde hay una desaladora en la que "se han gastado 80 millones de euros y lleva 13 años parada".

Alonso ha explicado que la desaladora de Carboneras, responsabilidad del Gobierno central, "está a un 75% de su capacidad máxima de funcionamiento" y "con riesgo de avería que supondría la paralización absoluta", lo que haría que el campo de Níjar se quedara "sin agua".

También se ha referido a la "reparación pendiente" del pantano de Benínar" o la ampliación "sin ejecutar" de la desaladora de Dalías, mientras que el municipio de Adra está "sufriendo cortes de agua".

De otro lado, el también parlamentario andaluz ha afeado a la Junta de Andalucía "no haber ampliado aún la desaladora del Bobar", sentido en el que cree que las políticas hídricas de PP y PSOE "son prácticamente las mismas".

Por otra parte, ha asegurado que el Gobierno "va a financiar con 340 millones de euros la mayor desaladora de África en Casablanca", con lo que va a "impulsar la agricultura marroquí".