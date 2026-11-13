Vox afirma que acabará con la burocracia en el campo y dará prioridad al relevo generacional en Almería

Rodrigo Alonso (Vox). - VOX

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'número 2' de Vox en Almería al Congreso, Rodrigo Alonso, ha asegurado que si su partido llega al Gobierno pondrá en marcha la ventanilla única y articulará mecanismos de declaración responsable para "acabar con la burocracia en el campo", toda vez que priorizará medidas para garantizar el relevo generacional.

"El sector primario lo que se tiene que dedicar es a producir buenos alimentos y no a ser administrativos del Estado o de las comunidades autónomas y ayuntamientos", ha apuntado en una nota en la que se compromete a "reducir cargas burocráticas y agilizar la actividad económica en el entorno rural".

Así, ha afirmado que desde su partido se promoverán medidas para que sean las distintas administraciones las que tengan que "recopilar toda la información que tenga, por ejemplo, de un agricultor o un ganadero" a la hora de completar algún trámite. "En esto consiste la desregulación, que es uno de los ejes centrales de nuestra campaña", ha dicho.

En esta línea, Alonso ha afirmado que "regirá el silencio positivo y el principio de declaración responsable" para que los agricultores "dejen de esperar, eternamente, una resolución que parece no llegar nunca".

"Las exigencias a las que hace frente un agricultor, un ganadero o un pescador los llevan a la permanente sensación de estar vigilados, perseguidos y con miedo por la inseguridad jurídica que sienten", ha interpretado Alonso, quien sostiene que la administración tiene "secuestrados a autónomos y pequeñas explotaciones agrarias que están hartos de tanto papeleo inútil y de perder mañanas enteras atendiendo a los impedimentos que la administración les pone".