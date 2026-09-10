Vox exige desde Almería suspender el acuerdo comercial de la UE con Marruecos y el tratado de amistad

El parlamentario andaluz de Vox por Almería y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, atiende a los medios. - VOX

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de Vox por Almería y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha exigido este jueves desde la capital almeriense la suspensión inmediata del acuerdo comercial de la Unión Europea con Marruecos, así como del tratado de amistad entre España y Marruecos.

En declaraciones a los medios, Alonso ha recordado que se trata de un acuerdo que desde la formación han denunciado "en numerosas ocasiones, ya que provoca una grave competencia desleal al sector primario español, especialmente a la agricultura almeriense".

El parlamentario ha sumado a esta situación la "invasión de Ceuta" y ha afirmado que "mientras Marruecos estaba invadiendo Ceuta, el ministro de Agricultura, Luis Planas, estaba en la celebración del trono de Marruecos arrodillado ante su rey, Mohamed VI".

Alonso ha sostenido que "tanto el Gobierno de España como el Consejo Europeo quieren sustituir el sector primario español por el de Marruecos" y ha añadido que "no hay más que ver como desarrollan su objetivo, mejorar la agricultura y las infraestructuras hídricas en Marruecos y permitir la competencia desleal con la entrada de productos marroquíes que no cumplen con los requisitos exigidos a los agricultores españoles y que, además, ponen en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria".

Asimismo, ha insistido en que "la comisión europea ha maniobrado de espaldas al sector primario para renovar un acuerdo comercial que fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, empeñándose en anteponer los intereses de Mohamed VI por encima de los del campo español".

Según ha señalado la formación, estas decisiones han provocado que Marruecos se haya convertido en el segundo proveedor de tomate de la Unión Europea, por encima de España.

Ante esta situación, el parlamentario ha señalado que "Marruecos no puede ser nuestro amigo si nos invade y, además, reclama a Ceuta y Melilla como territorio marroquí" y ha exigido a la Unión Europea "medidas inmediatas contra Marruecos tras la invasión a España al igual que hicieron contra Rusia cuando atacó Ucrania".