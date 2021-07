Vox exige a Junta que actúe de forma "urgente" frente a la "invasión de los productos agrícolas de Marruecos"

EL EJIDO (ALMERÍA), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox por Almería en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha exigido este viernes a la Junta que actúe de "forma urgente frente a la invasión de los productos agrícolas de Marruecos".

Alonso ha mantenido un encuentro en El Ejido con agricultores almerienses, quienes les han trasladado "la sensación de desamparo que están sufriendo por parte de la Junta de Andalucía, que, evidentemente, los debería de proteger ante la competencia desleal procedente de Marruecos".

"Es un auténtico drama ver cómo nuestros agricultores, desesperados y desamparados por el Gobierno de Juanma Moreno han retirado del mercado cientos de kilos de melones y sandías por ejemplo en el Levante y Poniente almeriense", ha dicho el parlamentario.

Alonso ha alertado de la caída de las cotizaciones que atraviesan productos hortofrutícolas en plena temporada, "productos, por cierto, de una inigualable calidad que no pueden compararse con los productos extracomunitarios", según ha subrayado.

El diputado almeriense de Vox en Andalucía ha insistido en que el Gobierno de Juanma Moreno "debe implicarse en los problemas del sector hortofrutícola y potenciar el consumo de esos productos para hacer frente a los que vienen desde países como Marruecos".

"El sector hortofrutícola almeriense no puede competir con el precio de los productos extracomunitarios ya que, por un lado, no pagan aranceles ni contingentes; por otro lado, a los productos españoles se les exige unas medidas fitosanitarias que no cumplen los que vienen desde otros países", ha trasladado.

Además, Rodrigo Alonso ha realizado un llamamiento a las cadenas de supermercados que venden productos extracomunitarios.

"Tenemos que plantear iniciativas contundentes para que la primera opción de compra en los supermercados sea el producto nacional. Es el que nos garantiza la calidad y las condiciones óptimas de consumo, lo que no sucede con los productos extracomunitarios que crean alertas sanitarias constantes, la mayoría procedentes del norte de África", ha afirmado.

Alonso ha concluido asegurando que Vox ha denunciado esta situación "desde varios estamentos". "Vamos a seguir haciéndolo y por esta razón, vamos a poner en marcha las iniciativas necesarias para defender nuestros productos nacionales, a nuestros agricultores y en definitiva a los consumidores. Hay algo en lo que no pueden competir con nosotros, en calidad y por supuesto en la capacidad de trabajo de un sector imprescindible para el tejido económico de nuestra tierra", ha finalizado.