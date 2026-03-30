Activados planes para potenciar el impacto positivo de proyectos mineros Los Frailes y Cobre las Cruces en Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de una explotación minera. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de los planes específicos de actuación de los proyectos mineros Los Frailes y Cobre las Cruces en la provincia de Sevilla en aplicación del Decreto 15/2026 por el que se potencia el impacto económico, social y sobre el empleo de la minería sostenible en Andalucía, que entró en vigor el 13 de marzo de 2026.

La finalidad que se persigue, según la Junta, es el desarrollo y consolidación de los ecosistemas minero e industrial relacionados con las instalaciones mineras de gran relevancia en las comarcas y zonas de influencia mineras, buscando la especialización, diversificación económica y desarrollo de los correspondientes sistemas productivos locales.

En la provincia de Sevilla, las grandes instalaciones mineras, aquellas con un volumen de extracción de mineral metálico proyectado igual o superior a un millón de toneladas anuales en su caso y un impacto en el empleo directo de al menos 200 personas trabajadoras, se corresponden con Los Frailes y Cobre Las Cruces, ya que éstas conllevarían el tratamiento de 2,7 y 2 millones de toneladas anuales y un impacto en el empleo de 1.000 y 900 personas respectivamente.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha iniciado el procedimiento para la aprobación de los planes específicos de actuación de Los Frailes y Cobre Las Cruces; con la puesta en marcha de sendas mesas de trabajo a las que se ha invitado a participar a los agentes económicos y sociales más representativos, colegios profesionales del ámbito minero, Cámara de Comercio de Sevilla, agentes del conocimiento y las entidades locales incluidas en las correspondientes comarcas y zonas de influencia minera, además de la asociación empresarial Aminer y las propias compañías mineras promotoras de estas instalaciones. El objetivo de estas mesas es dar participación en el diseño, elaboración, desarrollo y evaluación de estos planes específicos de actuación.

Así, el plan para potenciar el impacto económico, social y sobre el empleo de la mina Los Frailes abarca a los municipios de la comarca minera de Aznalcóllar, Gerena, Guillena y Sanlúcar la Mayor, así como a los de Santiponce, Olivares, Salteras y Valencina de la Concepción, en el ámbito de su zona de influencia. Por su parte, el relativo a Cobre Las Cruces engloba a los municipios de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba, así como a otros municipios del entorno más próximo.

Ambos planes incluirán los cinco tipos de medidas. Por un lado, de apoyo económico o financiero para la ejecución de inversiones y actuaciones. Por otro, medidas facilitadoras para impulsar estructuras productivas eficientes y sostenibles, fomentar las sinergias entre sectores industriales y actores de las cadenas de valor de bienes y servicios industriales, y mejorar el entorno para el desarrollo de los ecosistemas minero e industrial.

Asimismo, recogerán iniciativas para fomentar el capital humano e impulsar la mayor participación de la mujer, así como medidas para la agilización administrativa en la ejecución de las inversiones; y otras orientadas a la coordinación administrativa, la comunicación y la gobernanza, incluida la Red de Municipios Mineros de Andalucía.

De esta manera, en línea con lo establecido en el eje de impulso social y económico de la actividad y el territorio de la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030, se buscará el apoyo a la cooperación y los clústeres de las empresas mineras y de servicios mineros andaluzas, el fomento de la cualificación y recualificación profesional, la optimización de los beneficios socioeconómicos en los ámbitos locales y colaboración de los proyectos mineros en el desarrollo rural y de las comarcas mineras, el apoyo a iniciativas de valorización del patrimonio minero y sus valores culturales y turísticos, así como el apoyo a la internacionalización de las empresas del sector minero, con especial atención a las pymes auxiliares.