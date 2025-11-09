Almodóvar del Río (Córdoba) se convierte en epicentro de la movilidad sostenible con el evento 'Movex'

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Almodóvar del Río acogerá del 14 al 16 de noviembre el IV Encuentro para la Difusión y Promoción del Vehículo Eléctrico 'Movex Almodóvar', evento que busca impulsar la movilidad sostenible y fomentar el uso del vehículo eléctrico y que, como novedad, este año cuenta con un espacio dedicado a las bicicletas eléctricas y un paseo en barco eléctrico solar.

Según informa la web del encuentro, consultada por Europa Press, el tema central de la edición de 2025, organizada por la delegación cordobesa de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), el Ayuntamiento carbulense y el Ateneo Popular de la localidad, con la colaboración de la Diputación de Córdoba, es "integrar la conexión medioambiental de los vehículos eléctricos con el disfrute de la naturaleza", acercando "coches respetuosos con el medio ambiente al entorno natural privilegiado" de Almodóvar del Río.

Así las cosas, durante todo el fin de semana se desarrollarán diferentes actividades que incluyen charlas, conferencias y mesas redondas con técnicos y expertos, entre los que destacan el divulgador Lars Hoffmann, creador de 'Todos Eléctricos' (uno de los canales de YouTube líderes de movilidad eléctrica en España) o Álvaro Sauras, director de la revista 'Autofácil', especializada en el mundo del motor.

Como novedad, las jornadas dedican un espacio al medio ambiente y las actividades en la naturaleza, incorporando paseos en bicicletas eléctricas o en el barco turístico solar sobre el embalse de La Breña, así como propuestas de multiaventuras. Las personas interesadas podrán realizar una prueba de conducción en vehículo eléctrico o acompañar a los usuarios en la ruta silenciosa por el entorno.

Por otro lado, el sábado, a las 20,30 horas, los asistentes podrán disfrutar de un original 'show' de luz y sonido con vehículos Tesla en el entorno del castillo de Almodóvar del Río, localidad que se ha consolidado como "referente en movilidad sostenible" al acoger por cuarta vez consecutiva este encuentro organizado por AUVE, que ha llevado a cabo un total de seis en la provincia de Córdoba.

El Ayuntamiento de Almodóvar del Río asume el compromiso de promover una movilidad urbana sostenible y respetuosa con el medio ambiente, para fomentar medios de transporte que reduzcan el consumo de combustibles fósiles contaminantes. Por ello, cuenta con dos puntos de recarga eléctrica con cuatro tomas de corriente de hasta once kW, siendo una de las localidades pioneras de la provincia en facilitar esta infraestructura a los usuarios de coches eléctricos.