Andalucía destina casi 28 millones a respaldar 53 iniciativas que reducen la dependencia energética del regadío

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha concedido, en los últimos años, ayudas por valor de cerca de 28 millones de euros con el objetivo de reducir la dependencia energética del regadío andaluz e impulsar 53 proyectos que permitirán un ahorro estimado de hasta 38,8 millones de kilovatios-hora anuales --Kwh/año--. Estas convocatorias de 2019, 2022 y 2023 han movilizado una inversión público-privada de 53,4 millones de euros que incide en algo más de 107.300 hectáreas de cultivo y beneficia a casi 33.450 agricultores.

Según ha informado la Junta mediante nota de prensa, las ayudas concedidas desde 2019 para reducir la dependencia energética del regadío de Almería ascienden a seis expedientes que, en total, superan los 2,6 millones de euros --4,6 millones de euros de inversión-- y que beneficia a casi 8.300 hectáreas de alrededor de 4.900 comuneros permitiendo un ahorro de más de cinco millones de Kwh/año.

Asimismo, en el caso de Cádiz, la institución autonómica ha concedido cinco subvenciones por 4,5 millones de euros --casi 6,4 millones de inversión-- para proyectos que inciden en más de 26.800 hectáreas de cerca de 6.000 regantes para ahorrar 4,5 millones de Kwh/año.

Por su parte, el sector cordobés solo ha presentado a estas convocatorias un proyecto que conlleva una inversión público-privada de cuatro millones de euros, lleva aparejada una subvención de un millón de euros para mejorar la eficiencia energética de casi 24.000 hectáreas de cultivos de 2.212 regantes ahorrando cerca de siete millones de kilovatios-hora al año.

En territorio de granadino, se encuentran cuatro expedientes de ayuda aprobados por un total de cerca de 890.000 euros --1,5 millones de euros de inversión-- para mejorar el regadío de 1.775 hectáreas de alrededor de 1.460 agricultores y ahorrar cada año más de 1,1 millones de Kwh.

En la provincia de Huelva, las once ayudas para reducción de la dependencia energética del regadío concedidas desde 2019 superan los diez millones de euros de inversión y los 5,8 millones de euros de subvención para casi 17.700 hectáreas de cerca de 10.700 regantes que podrán ahorrar más de 7,9 millones de Kwh/año.

El sector de Jaén es el que más expedientes aprobados reúne con un total de 18 ayudas por casi 9,4 millones de euros --cerca de 20,4 millones de inversión-- para actuar en más de 12.300 hectáreas de casi 4.900 agricultores ahorrando 9,4 millones de kilovatios-hora al año.

Por último, la provincia de Sevilla reúne ocho subvenciones por más de 3,5 millones de euros --casi 6,4 millones de euros de inversión-- relativas a una superficie de cultivo que roza las 16.400 hectáreas de más de 3.300 agricultores que podrán ahorrar al año 3,8 millones de Kwh.