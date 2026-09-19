Andalucía se posiciona como "protagonista" de la transición energética europea por el hidrógeno verde

Proyecto Onuba Move en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha asegurado este sábado, 19 de septiembre, que la región andaluza se ha situado como una "comunidad protagonista" en materia de transición energética gracias a su apuesta por el hidrógeno verde (H2V). Además, cuenta con "todo lo necesario para erigirse como uno de los mejores lugares del mundo para desarrollar esta tecnología limpia" pues dispone de "una ubicación geográfica estratégica, de recursos naturales, de talento y experiencia, de infraestructuras y de la demanda industrial necesaria para su despegue".

Según ha detallado la Administración autonómica en una nota, la Junta está "profundamente comprometida con la transformación industrial europea, que tiene como objetivo aprovechar esta oportunidad histórica en materia de inversión y empleo y hacer de Andalucía un referente en la descarbonización".

Para ello, "lleva preparándose años con el objeto ocupar ese papel líder en esta revolución por la energía limpia que necesita el planeta, esta nueva revolución industrial", ha especificado. Hace tres años "comenzó a establecer vínculos con otras regiones para impulsar la demanda de este vector energético firmando acuerdos de colaboración con territorios como Países Bajos o Alemania" y ha puesto en marcha la 'Alianza Andaluza por el Hidrógeno Verde', un proyecto que desde su inicio ha involucrado a más de 150 entidades públicas y privadas que "colaboran para crear un ecosistema industrial entorno al H2V y posicionar la región como líder europeo en la producción y exportación de esta tecnología".

Además, la comunidad cuenta con catorce iniciativas vinculadas a la producción de H2V asignadas a la 'Unidad Aceleradora de Proyectos' que "representan un global de 6.200 millones de inversión y suponen la creación de 10.000 nuevos empleos". El peso de la industria verde "es cada vez más notable y la región ya capta al año 5.000 millones de inversión industrial gracias al despliegue en renovables y a la digitalización".

En este sentido, la apuesta por el H2V como fuente para avanzar en la descarbonización se ha mostrado también en los proyectos para invertir los 'Fondos de Transición Justa' dirigidos a "reforzar y fomentar una nueva actividad industrial en las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba tras el cierre de centrales térmicas de carbón". En Almería y Cádiz, se ha puesto en marcha sendas iniciativas para el desarrollo de un ecosistema industrial en torno al H2V con un importe global de 25,8 millones de euros.

"Andalucía se está convirtiendo en un polo industrial de referencia en el sur de Europa con grandes inversiones como la del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, así como con otras de gran relevancia como la planta de Pilatus, el futuro centro de motores de Ryanair, proyectos de automoción de Desay Automotive y Coronet, la planta de Abbot; Escribano, Dragados o iniciativas mineras tan relevantes como la de Cobre Las Cruces", ha agregado la Junta.

HIDRÓGENO VERDE (H2V)

Según la Real Academia de la Lengua (RAE), la molécula es la unidad mínima de una sustancia que conserva sus propiedades químicas y puede estar formada por átomos iguales o diferentes. Y es precisamente una de ellas, la del hidrógeno verde, "la que va a propiciar una de las mayores revoluciones que se han vivido tras la industrial, la que tiene que ver con las energías limpias y en la que Andalucía juega un papel protagonista".

El H2V, que se produce mediante la electrólisis del agua utilizando electricidad generada por fuentes cien por ciento renovables, es "la energía del futuro". Esta "tecnología limpia, que no produce emisiones en el proceso, permite llevar la descarbonización a sectores que consumen gran cantidad de energía y son difíciles de electrificar como las grandes industrias, el transporte pesado, el marítimo o la aviación". Además, "es posible almacenar los excedentes para transformarlos en electricidad o calor cuando sea necesario".

Todo esto se traduce en "menos contaminación en un momento en el que la sostenibilidad ambiental centra el debate y en soberanía energética en un contexto en el que las guerras de Ucrania e Irán han evidenciado la fragilidad del sistema energético europeo y la urgencia de contar con una independencia no solo de los combustibles fósiles sino también de que estos provengan de países ajenos a la Unión". Así, la molécula del hidrógeno verde "puede convertirse en la solución a ambas".

UN "DÍA HISTÓRICO" PARA LA REVOLUCIÓN VERDE

En este sentido, "no es casual que esta nueva revolución industrial haya comenzado a fraguarse en Andalucía, en Huelva". Y lo ha hecho este pasado jueves 17 con "la primera piedra de lo que está llamado a convertirse en el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde". Un proyecto, declarado también como Proyecto de Interés Común (PCI) por la UE, que vincula la provincia onubense con el Campo de Gibraltar de la mano de Moeve y que "permitirá alcanzar dos gigavatios de electrólisis y hasta 300.000 toneladas anuales de hidrógeno gracias a una inversión global de 3.000 millones de euros".

En concreto, la primera fase, el proyecto Onuba que ya ha comenzado, "es el pistoletazo de salida definitivo al Valle Andaluz y construirá en Palos de la Frontera (Huelva), con más de mil millones de euros de inversión, un electrolizador de 300 MW con capacidad de producción de unas 45.000 toneladas anuales de hidrógeno en su etapa inicial". Ésto irá acompañado de "nueva generación solar y eólica para producir gas renovable a gran escala destinado al autoconsumo de las instalaciones industriales del parque y al suministro de terceros, incluidos los de difícil electrificación". En total, Moeve prevé la creación de 8.400 los empleos, entre directos e indirectos, en esta primera fase en Palos de la Frontera.

"Solo esta primera planta ahorrará al planeta la emisión de 250.000 toneladas de CO2 al año, el equivalente a todas las emisiones generadas por todos los vehículos de turismo de combustión en las ciudades de Huelva, Cádiz y Jaén", ha detallado el Gobierno andaluz.

Al hilo, ha descrito este proyecto como "histórico" y que, a su vez, "sitúa a Andalucía en el epicentro de la tecnología energética del futuro". "Nuestra región se consolida como socio fiable para la industria del futuro y demuestra que la autonomía energética de la UE tiene su raíz en el Sur y permitirá a España tener la oportunidad de pasar de ser importador a exportador neto de energía", ha declarado.