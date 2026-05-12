Asignada a la Unidad Aceleradora una planta de energía térmica renovable a partir de biomasa en Huelva

La consejera portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 12 de mayo de 2026. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado razón de la asignación, a propuesta de la Consejería de Industria, Energía y Minas, a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de una iniciativa de las compañías Enciendetenergia, S.L. y Moeve Chemicals, S.A.U para el suministro de energía térmica a Moeve Chemicals a partir de biomasa sostenible en Palos de la Frontera (Huelva).

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el objetivo es la implantación en las instalaciones de Moeve Chemicals del Parque Energético La Rábida de una planta de generación de energía térmica renovable mediante biomasa de 57 megavatios térmicos (MWt), así como sus infraestructuras asociadas para calentar el aceite térmico utilizado en los procesos de destilación y separación de las líneas productivas de cumeno y fenol, con el fin de desfosilizar los actuales hornos de aceite térmico de Moeve Chemicals alimentados con gas natural.

La nueva instalación permitirá así sustituir el consumo de combustibles fósiles por biomasa sostenible, contribuyendo a la reducción de emisiones y al cumplimiento de los objetivos de transición energética de la industria. La biomasa sostenible será abastecida, ya lista para ser consumida desde la planta de tratamiento que Magnon Servicios Energéticos, S.L., propietaria del cien por cien del capital social de Enciendetenergia, S.L., tiene situada estratégicamente en Huelva, a escasos 25 kilómetros de distancia de la planta de Moeve Chemicals.

La inversión total del proyecto asciende a un total de cien millones de euros, generando un impacto económico "significativo" en la provincia de Huelva mediante la creación de empleo directo e indirecto en actividades agrícolas, forestales, logísticas e industriales. En concreto, se generarán 150 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción y 50 durante la fase de explotación.

Por su parte, la estimación de empleo indirecto, considerando las fases de construcción y explotación, asciende a 550 personas, lo que evidencia el carácter tractor de los proyectos de aprovechamiento de la energía de la biomasa.

Esta nueva instalación se posiciona como una solución circular y sostenible, alineada con las políticas europeas de transición ecológica y la valorización de subproductos agrícolas como la poda de olivo, restos frutales, jardinería, entre otras.

Por los datos técnicos de inversión y empleo aportados, la iniciativa tiene un notable impacto socioeconómico por lo que, a solicitud de Enciendetenergia, S.L. y Moeve Chemicals, S.A.U., se ha podido constatar la pertinencia de su asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos, quedando constatado que contribuye al desarrollo industrial y tecnológico basado en la innovación y la suficiencia energética.

La medida se encuadra en el Plan de Acción CRECE Industria 2027, la hoja de ruta para impulsar el desarrollo industrial de Andalucía, que contempla el impulso a procesos, medidas y actuaciones orientadas a implementar una política industrial que conecte a los diferentes actores fomentando las sinergias existentes y propiciando otras nuevas. De hecho, contempla entre sus medidas el fomento de un entorno institucional incentivador y social para el desarrollo industrial con la aplicación de figuras como la declaración de proyecto de interés estratégico o la asignación a la UAP.

El proyecto contempla el inicio de su construcción en diciembre de 2027 y su puesta en marcha en abril del año 2031, con una vida útil prevista de, al menos, 15 años de operación. La biomasa es la fuente energética que más contribuye a la producción y consumo de energía primaria procedente de energías limpias y una de las que posee mayor potencial de desarrollo dado su grado de aprovechamiento actual.