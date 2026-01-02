Asignados más de dos millones a la empresa Acesur en Vilches (Jaén) para un proyecto de almacenamiento energético

Interior de Acesur - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO JAÉN

JAÉN 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha asignado más de dos millones de euros a la empresa Acesur, en Vilches (Jaén), en la primera convocatoria de ayudas convocadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para proyectos innovadores de almacenamiento energético y que está cofinanciada con Fondos Feder 2021-2027.

En el caso de Acesur, dedicada a las labores de refinado, envasado y almacenaje de aceite de oliva, contará con financiación para la instalación de un sistema de almacenamiento térmico ThermalBox, destinado a la descarbonización de su proceso industrial. En concreto, la ayuda concedida asciende a 2.306.050 euros para el desarrollo de esta actuación.

En el conjunto de Andalucía, el Gobierno de España ha asignado 354,4 millones de euros a 31 proyectos de almacenamiento energético, lo que convierte a la comunidad en la región más beneficiada al sumar el 43 por ciento de los 818 millones de euros distribuidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,

En el conjunto de la convocatoria destacan los proyectos de almacenamiento hibridado, con 13 expedientes, que alcanzan una subvención de 164,8 millones de euros; seguido por el almacenamiento térmico, con 10 proyectos con 49,9 millones de euros asignados, las baterías standalone (7 que suman 101, millones) y, en menor medida, el de bombeo con una iniciativa seleccionada con 37,7 millones de euros.

En el territorio nacional también son mayoritarios los de almacenamiento (69) y los de las baterías (39), seguidos del almacenamiento térmico (15) y los bombeos (3). En total, sumarán 2,2 GW de potencia adicional y 9,4 GWh de capacidad de almacenamiento. Las tecnologías renovables que participan en los proyectos de almacenamiento hibridado son, predominantemente, la solar fotovoltaica (38) y eólica (18). Hay también nueve iniciativas con hibridación termoeléctrica y las cuatro restantes combinan el almacenamiento con generación fotovoltaica y eólica a la vez.

Una vez operativas, las nuevas instalaciones contribuirán a proporcionar mayor flexibilidad al sistema eléctrico y favorecerán la integración de las energías renovables, acelerando la descarbonización por la vía de asegurar el suministro de energía más barata y sin emisiones.

El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones será de 36 meses desde la concesión definitiva de la ayuda, debiendo estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2029. Esta línea de incentivos (PINALM) se financia con fondos europeos del programa FEDER 2021-2027 gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al Miteco.

Las ayudas reducirán al mismo tiempo la dependencia de España de los combustibles fósiles, al incrementar la participación renovable en el mix eléctrico, haciendo frente a la crisis climática, en línea con lo establecido tanto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) como por el Plan REPower EU.

Estas ayudas Feder al almacenamiento energético se suman a anteriores programas de apoyo específicos ejecutados por el Miteco y el IDAE con cargo a los fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).