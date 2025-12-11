Ayuntamiento de Moguer (Huelva) y Fundación Moeve impulsan la restauración del Arroyo de la Miel

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar (derecha), y el responsable en Huelva de la Fundación Moeve, Narciso Rojas. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, y el responsable en Huelva de la Fundación Moeve, Narciso Rojas, han suscrito un convenio de colaboración que va a hacer posible la restauración ambiental del cauce del Arroyo de la Miel, una zona de gran valor ecológico ubicada en Mazagón.

Según ha indicado el Ayuntamiento moguereño en una nota de prensa, la actuación prevista sobre este espacio se enmarca en el programa municipal contra el cambio climático que impulsa el Consistorio. El proyecto de restauración con el que colabora la Fundación Moeve contempla la eliminación de especies invasoras, la realización de podas sanitarias y de formación en pinos y otras especies arbóreas, la retirada de los pies muertos y una actuación general de desbroce del terreno.

Así, con estos trabajos se pretenden mejorar los hábitats forestales del paraje y favorecer el desarrollo de la fauna del entorno, contribuyendo así a la recuperación ecológica y a la conservación de la biodiversidad en este enclave que sufre desde hace años una notable degradación.