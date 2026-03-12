Cádiz concentra proyectos clave de la Junta de Andalucía para la conservación la biodiversidad

Sergio Arjona en las Jornadas de Biología de la Conservación en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona, ha participado este jueves en las Jornadas de Biología de la Conservación en Cádiz donde ha inaugurado este encuentro científico y técnico que reúne a especialistas, investigadores, administraciones públicas y entidades conservacionistas para analizar los retos actuales en la protección de los ecosistemas y las especies silvestres, además de destacarse el papel que desempeña la provincia gaditana en el desarrollo de iniciativas de conservación de gran alcance.

Según ha indicado la Junta en una nota, en la apertura del encuentro Arjona ha subrayado que Cádiz se ha consolidado en los últimos años como un territorio especialmente activo en materia de conservación, gracias a la puesta en marcha de proyectos que contribuyen tanto a la restauración de ecosistemas como al conocimiento científico necesario para mejorar la gestión del patrimonio natural.

En este sentido, ha destacado que las actuaciones que se desarrollan en la provincia no solo tienen un impacto directo en la protección de sus espacios naturales, sino que también generan conocimiento aplicable a otras zonas de Andalucía y del ámbito mediterráneo.

Las Jornadas de Biología de la Conservación están organizadas por el Ateneo Literario, de Artes y Ciencias de Puerto Real en colaboración con la Junta de Andalucía, la Universidad de Cádiz, la Fundación Migres, la Sociedad Gaditana de Historia Natural, la organización Salarte-Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera- y Red Eléctrica de España.

El acto inaugural ha contado también con la participación del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, el decano-presidente del Colegio de Biólogos de Andalucía, José Berros, y el vocal de Relaciones Institucionales del Ateneo de Puerto Real, Federico Fernández.

En el desarrollo de su intervención, el viceconsejero ha explicado que la provincia de Cádiz se ha convertido en uno de los territorios donde confluyen numerosos programas de conservación impulsados por la Junta de Andalucía. A su juicio, la diversidad de ecosistemas presentes en este territorio hace posible desplegar actuaciones de seguimiento científico, restauración ambiental y recuperación de especies que contribuyen de forma directa a mejorar el estado de la biodiversidad andaluza.

Arjona también ha puesto de relieve que muchas de estas iniciativas se desarrollan gracias a la colaboración entre administraciones públicas, universidades, entidades conservacionistas y empresas, un modelo de cooperación público-privada que facilita el intercambio de conocimiento científico y refuerza la eficacia de las políticas ambientales.

En las jornadas, el viceconsejero ha detallado algunos de los programas que se desarrollan actualmente en Andalucía para la protección de especies silvestres, como los trabajos de seguimiento de aves acuáticas en los humedales andaluces, tanto durante el periodo reproductor como en las campañas de invernada.

Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales, que incluye especies de especial relevancia para la biodiversidad andaluza como la cerceta pardilla, la malvasía cabeciblanca, el porrón pardo, la focha moruna, la garcilla cangrejera o el avetoro común, todas ellas catalogadas como en peligro de extinción.

Dentro de este mismo plan también se contemplan actuaciones dirigidas a la conservación del águila pescadora, considerada especie vulnerable. El viceconsejero ha hecho referencia igualmente al Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias, centrado en la protección de especies asociadas a medios agrícolas abiertos.

En la provincia de Cádiz se desarrollan actuaciones vinculadas a especies como el aguilucho cenizo o el sisón, cuyos hábitats requieren medidas específicas de conservación y seguimiento. Entre los proyectos más singulares mencionados durante la jornada figura el programa de recuperación del ibis eremita, una de las aves más emblemáticas de la fauna europea y cuya presencia actual en España se concentra exclusivamente en la provincia de Cádiz.

Asimismo, Arjona ha recordado las actuaciones que se realizan para el seguimiento del águila imperial ibérica, especie catalogada en peligro de extinción y que mantiene en la actualidad más de diez parejas reproductoras en la provincia. Igualmente, ha hecho alusión a los trabajos de conservación de aves necrófagas, entre ellas el alimoche o el milano real, cuya protección exige actuaciones de seguimiento poblacional y control de amenazas.

En este ámbito, el viceconsejero también ha informado de los trabajos que se están desarrollando para estudiar la posible introducción del quebrantahuesos en el Parque Natural Sierra de Grazalema. "Estos estudios analizan la idoneidad ecológica del espacio protegido, así como la disponibilidad de hábitat y alimento, con el objetivo de evaluar su capacidad para acoger en el futuro poblaciones de esta emblemática ave necrófaga", ha añadido.