La campaña 'Dona vida al planeta' cierra su sexta edición de promoción del reciclaje en Granada

El delegado de Sostenibilidad de la Junta en Granada, Manuel Francisco García, y la concejal de Limpieza de la capital granadina, Ana Belén Sánchez - JUNTA

GRANADA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Granada capital ha acogido la clausura de la sexta edición de la campaña de educación ambiental 'Dona vida al planeta', una iniciativa que mantiene su objetivo inicial de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y fomentar hábitos responsables en su correcta gestión.

El acto final de esta edición se ha celebrado en las instalaciones de El Corte Inglés de Arabial, donde se ha desarrollado una acción informativa dirigida a la ciudadanía. La clausura ha contado con la presencia del delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Manuel Francisco García; la concejala de Limpieza Viaria de la capital granadina y representante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Ana Belén Sánchez; la coordinadora de Relaciones Institucionales y Proyectos de Ecotic, Raquel Ayora; y el responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Granada, Carlos Hernández.

Durante el desarrollo de la campaña, informadores ambientales han trabajado directamente con la ciudadanía para explicar qué son los RAEE, cómo deben gestionarse correctamente y cuáles son los puntos habilitados para su depósito, evitando así la acumulación de lo que se conoce como "basura tecnológica" en los hogares. Estos residuos incluyen pequeños electrodomésticos, teléfonos móviles, ordenadores, cables o dispositivos electrónicos que, una vez finalizada su vida útil, deben ser tratados adecuadamente para evitar impactos negativos en el medio ambiente.

El reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos permite recuperar materiales valiosos como el cobre, el aluminio o determinados plásticos técnicos, que pueden reutilizarse en la fabricación de nuevos dispositivos, según ha informado la Junta en una nota de prensa. Este proceso contribuye directamente al desarrollo de un modelo de economía circular, basado en la reducción de residuos, la reutilización de recursos y la optimización de materias primas.

En su sexta edición, la campaña ha alcanzado una importante dimensión territorial, ya que ha recorrido el cien por cien de los municipios andaluces y ha reforzado su presencia en las principales ciudades de la comunidad autónoma y en todas sus universidades públicas. Además de los puntos informativos instalados en espacios públicos, la iniciativa ha incorporado talleres de reparación dirigidos a la ciudadanía, promoviendo la prolongación de la vida útil de los dispositivos electrónicos y fomentando hábitos de consumo responsables.

La campaña también ha visitado 450 comercios minoristas en todas las provincias andaluzas, con el objetivo de "implicar al sector comercial en la sensibilización sobre el reciclaje de RAEE y difundir entre consumidores y comerciantes las ventajas medioambientales, sociales y económicas derivadas de su correcta gestión".

En el caso de Granada, la campaña ha recorrido, a lo largo de sus distintas ediciones, el conjunto de municipios de la provincia, logrando además la adhesión de 67 establecimientos al programa. Estos comercios actúan como puntos de referencia para que la ciudadanía pueda "depositar correctamente sus aparatos eléctricos y electrónicos en desuso y facilitar así su reciclaje".

En esta última edición, la iniciativa ha reforzado su presencia en los principales centros comerciales de Granada capital y Motril, culminando la campaña con su acto de clausura en el centro comercial El Corte Inglés de Arabial, en la capital granadina.

Durante la clausura, el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Manuel Francisco García, ha subrayado la relevancia de estas iniciativas para avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más sostenible. "Es fundamental evitar que estos residuos acaben en vertederos, ya que esto está prohibido por la normativa vigente y representa un riesgo ambiental. Además, el reciclaje de RAEE nos permite reducir la peligrosidad de los componentes y genera un recurso económico al posibilitar la reutilización de materiales", ha señalado.

En este sentido, García ha hecho también un llamamiento a la ciudadanía para que utilice los canales adecuados de recogida de este tipo de residuos. "Es muy importante que se depositen los residuos en los puntos limpios o en los establecimientos distribuidores para evitar una posible contaminación. Con esta sencilla práctica contribuimos a fomentar la economía circular, cuyo marco legal fue aprobado el 30 de marzo de 2023 y que tiene como objetivo convertir los residuos en recursos con una segunda vida, haciendo compatible el crecimiento económico con una utilización responsable de los recursos naturales", ha explicado.

El delegado ha destacado igualmente el esfuerzo inversor que se está realizando en la provincia de Granada para "mejorar la gestión de residuos y avanzar en la transición hacia la economía circular". En este sentido, ha detallado que la provincia ha recibido más de 30,8 millones de euros en inversiones destinadas a economía circular y gestión de residuos, procedentes de las convocatorias de los años 2021, 2023 y 2024 financiadas con fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha detallado, más de 70 municipios y entidades locales de la provincia, lo que representa aproximadamente el 40 por ciento del total, han recibido financiación directa para desarrollar actuaciones vinculadas a la mejora de la gestión de residuos. Este despliegue territorial, ha indicado, "demuestra la apuesta de la Junta de Andalucía por garantizar que la transición hacia la economía circular llegue tanto a los grandes municipios como a los pequeños".

Las inversiones realizadas se han centrado en tres grandes líneas de actuación: la implantación y mejora de la recogida separada de biorresiduos, la construcción y modernización de instalaciones de tratamiento biológico y la mejora tecnológica de las plantas de tratamiento mecánico-biológico para incrementar la recuperación de materiales reciclables y reducir el volumen de residuos que se destinan a vertedero.

Entre los principales beneficiarios de estas ayudas destacan la Diputación Provincial de Granada, que ha recibido más de 21,7 millones de euros; el Ayuntamiento de Granada, con cerca de 3,9 millones de euros; y el Consorcio Vega-Sierra Elvira, con más de 1,3 millones de euros.

A estas actuaciones se suma la construcción de dos nuevos puntos limpios en los municipios de Atarfe y Pulianas, con una inversión cercana al millón de euros. Estas infraestructuras permiten mejorar la gestión sostenible de los residuos y ofrecer a la ciudadanía herramientas adecuadas para depositar correctamente aquellos residuos que requieren un tratamiento específico.