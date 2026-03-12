La Casa Colón de Huelva contará con planta fotovoltaica para autoconsumo y un sistema de gestión energética

Planta fotovoltaica para autoconsumo en la Casa Colón. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado este jueves el proyecto de eficiencia energética desarrollado en la Casa Colón, que incluye la instalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo con una potencia estimada de 600 kWp, que permitirá aprovechar la energía solar generada en el propio edificio. Además, se ha implantado un sistema inteligente de gestión energética (BMS) que integra inteligencia artificial para optimizar el funcionamiento de las instalaciones.

La alcaldesa ha destacado que se trata de una actuación que convierte a este emblemático edificio en un "referente en la gestión inteligente de la energía en grandes instalaciones públicas". Durante la visita, Miranda ha puesto en valor una intervención "que combina innovación, tecnología y sostenibilidad para mejorar el funcionamiento del edificio y optimizar su consumo energético", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En este sentido, ha señalado que "la Casa Colón se convierte hoy en un referente de cómo los grandes edificios públicos pueden gestionar la energía con innovación, tecnología y eficiencia". Según ha explicado, se trata de "una nueva forma de gestionar la energía en edificios públicos: producirla, almacenarla y utilizarla de forma inteligente según las necesidades".

El sistema implantado permite controlar de manera centralizada diferentes elementos del edificio, como la iluminación o la climatización, ajustando su funcionamiento a "las necesidades reales" y a factores como el precio de la electricidad o la disponibilidad de energía solar acumulada.

Asimismo, facilita el control remoto de las instalaciones y permite anticipar tareas de mantenimiento mediante un sistema de alertas que avisa cuando se aproxima la necesidad de realizar revisiones o sustituciones de componentes. Junto a la instalación fotovoltaica, el proyecto ha incluido también la renovación completa de la instalación de climatización, con la sustitución tanto de las unidades interiores como exteriores, así como la sustitución de todo el alumbrado del edificio por tecnología LED de alta eficiencia.

Además, se ha implantado un sistema de monitorización de las instalaciones a través de un nodo IoT que permite optimizar energéticamente el funcionamiento del edificio mediante sensores de presencia, luminosidad y sistemas de regulación constantes.

Para la alcaldesa, esta actuación "demuestra que la sostenibilidad también pasa por modernizar nuestros edificios históricos con soluciones innovadoras y eficientes". En este sentido, ha subrayado que la Casa Colón "está despertando el interés de técnicos y gestores de grandes edificios que quieren conocer este modelo para aplicarlo en hospitales, complejos hosteleros, edificios residenciales o auditorios".

De hecho, ha indicado que desde la puesta en funcionamiento del sistema, "distintos profesionales han solicitado visitar las instalaciones para conocer su funcionamiento con el objetivo de estudiar su implantación en otros edificios de la capital y la provincia". Miranda ha vinculado este proyecto con la estrategia municipal para "impulsar una ciudad más sostenible e innovadora" y ha señalado que "Huelva ha sido distinguida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como Ciudad de la Ciencia y la Innovación".

"Estamos trabajando para que Huelva sea la capital verde del sur de Europa, liderando la transición energética y apostando por un modelo de ciudad más eficiente, más sostenible y con mayor calidad de vida para los onubenses", ha señalado.

"TRANSFORMACIÓN" DE HUELVA

En este sentido, la alcaldesa ha enmarcado esta actuación dentro del "proceso de transformación que vive la capital", impulsado "tanto por las nuevas inversiones industriales vinculadas al hidrógeno verde como por una estrategia municipal orientada a avanzar hacia un modelo urbano más respetuoso con el medio ambiente y centrado en mejorar el bienestar de la ciudadanía".

El proyecto ha permitido además "seguir mejorando el servicio y las prestaciones de la Casa Colón como Palacio de Congresos de la ciudad, ampliando sus posibilidades para acoger todo tipo de eventos con mayores garantías de confort, eficiencia y sostenibilidad".

La actuación forma parte de un proyecto de eficiencia energética que ha contado con una inversión de 732.800 euros, financiados en gran parte con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep).