Catalina García afirma que solo el 1% de las tierras fértiles de Andalucía serán ocupadas por plantas solares

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha afirmado este lunes, ante las protestas contra la ocupación de tierras fértiles en Andalucía por proyectos de plantas fotovoltaicas, que, mediante "la ocupación de esas tierras fértiles de Andalucía con los proyectos, que todavía no están todos aprobados, se llegaría al 1% de esas superficies".

García, quien ha visitado en Córdoba, junto al alcalde de la ciudadd, José María Bellido, las instalaciones del Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía, ha añadido que, además, "en la mayoría de esos proyectos y de ese 1% que ocuparía la tierra cultivada", los proyectos para instalar plantas solares son fruto de "acuerdos con agricultores, es decir, son los agricultores los que deciden dedicar sus explotaciones y dedicar su terreno a otras cosas".

En opinión de García, "esa libre acción de agricultores y empresarios debemos de respetarla", ya que, además, los proyectos de plantas fotovoltaicas solo salen adelante si cuentan con "autorizaciones medioambientales que son muy rigurosas y estrictas, y que duran mucho tiempo".

Igualmente, según ha señalado, los proyectos "reciben informes sectoriales de todos los sitios, incluidos los ayuntamientos, que también tienen que realizar su información", de modo que "serán proyectos garantistas", insistiendo García en que solo afectan al "1% del territorio y, en ese 1%, en un 99%" se apoyan en "acuerdos con agricultores".

ALUMBRADO PÚBLICO EN CÓRDOBA

Por otro lado y al ser preguntada por el recurso interpuesto por la Agrupación Astronómica de Córdoba contra el proyecto de renovación del alumbrado público en la capital cordobesa que licitó el Ayuntamiento el pasado agosto, al entender que no tiene en cuenta la normativa ambiental andaluza, la consejera ha dicho que la Junta tendrá que hacer "una revisión" de dicho proyecto, dando por hecho que "el alcalde la hará también".

Junto a ello ha dicho que "es verdad que tenemos que hacer una preservación y esa contaminación lumínica es importante, pero también es importante el desarrollo urbano de las ciudades". En consecuencia, según ha anunciado Catalina García, "vamos a hacer ese equilibrio", de forma que, "igual que hoy presentamos ese programa de equilibrio entre conservación y desarrollo económico, pues aquí también haremos ese equilibrio, seguro".