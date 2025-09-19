El Consorcio de Transporte de Huelva celebra el Día Sin Coche bonificando los viajes realizados con la tarjeta

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva (CTHU), órgano dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, bonificará todos los viajes realizados con la tarjeta de la entidad el lunes, 22 de septiembre, como motivo del Día sin coche. La bonificación se realizará mediante el reintegro del saldo de la tarjeta en los primeros días del mes de octubre una vez que el usuario realice una nueva recarga.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, para celebrar la Semana Europea de la Movilidad (SEM) ha organizado un Concurso en redes entre todos los usuarios que publiquen una foto con la tarjeta transporte, y compartan en redes las publicaciones del consorcio, den a 'me gusta' y mencionen. Entre los participantes se sortearán tarjetas de Transporte. El nombre de los ganadores se publicará en la página de Facebook y web del CTHU una vez terminada la SEM.

Otra de las acciones prevista para conmemorar esta iniciativa es la promoción de la tarjeta del Consorcio de Transporte durante esta semana. Para ello, no se cobrarán los gastos de gestión por nueva adquisición de la tarjeta. Además, se realizará una campaña de fomento del uso de las tarjetas Transporte en medios de comunicación de ámbito provincial. La programación incluye la difusión y entrega de folletos informativos sobre las ventajas de uso de las tarjetas transporte en la sede del CTHU y otros lugares de interés.

En paralelo y con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, este viernes han tenido lugar las 'Jornadas sobre movilidad Urbana Sostenible. Hacia una ciudad verde'. Durante su celebración se hará entrega de diez bicicletas y cascos al alumnado participante de diferentes institutos de la ciudad, así como de tarjetas de transporte donadas por el operador DAMAS-SA Interbus y Emtusa.

El Consorcio de Transportes Metropolitano de la Costa de Huelva está integrado por la Junta de Andalucía --a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda--, la Diputación Provincial de Huelva y 24 municipios.