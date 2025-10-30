CTA y Heiniken España promueven la innovación colaborativa en producción y logística sostenibles

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y Heineken España han celebrado en la fábrica de la cervecera en Sevilla una jornada enfocada en impulsar la innovación colaborativa para resolver los retos de la integración de la producción y la logística en el sector de alimentación y bebidas, a la que han asistido representantes de empresas, startups y grupos de investigación andaluces.

El director de Cadena de Suministro de Heineken España, José Ramón Jiménez Revilla, ha destacado en una nota que las cadenas de suministro del futuro deben seguir "priorizando la optimización de procesos y costes", al mismo tiempo que se transforman en "verdaderos impulsores del crecimiento empresarial mediante la innovación".

Por su parte, el director general de CTA, Elías Atienza, ha subrayado "la gran capacidad" de CTA, como clúster de innovación transversal, "para conectar aliados tecnológicos y generar oportunidades de innovación colaborativa y ofreció el apoyo de esta fundación para asesorar y apoyar a los proyectos innovadores colaborativos".

Como tendencias o retos de innovación en la integración de producción y logística en el sector de alimentación y bebidas, ha destacado el mantenimiento predictivo, la eficiencia, la incorporación de fuentes renovables y envases reciclables, la optimización y automatización de almacenamiento y transporte o la mejora de la trazabilidad de la planta al punto de venta.

Por otro lado, la responsable técnico de Sostenibilidad de Heineken España, Consuelo Carmona, ha desgranado el compromiso de la compañía con la innovación y la sostenibilidad. Asimismo, directivos de diferentes áreas de la cadena de suministro de Heineken España han explicado el planteamiento de un ecosistema de innovación colaborativa en el proceso de pedidos de clientes, almacenamiento y transportes y expusieron los grandes retos de innovación en áreas como almacenes y centros de distribución; la planificación, ejecución y control del proceso de 'order to cash'; el transporte o la excelencia operativa en las operaciones.

Además, representantes de la Universidad de Sevilla, DHL LSLI y Grupo Jurado explicaron diferentes casos de "éxito de soluciones innovadoras" en la cadena de suministro de Heineken España, con ejemplos de sistemas de automatización y optimización de pedidos, de innovación en logística y nuevas soluciones de transporte.

Los asistentes también han tenido la oportunidad de conocer la planta de producción de Heineken España en Sevilla y se han realizado más de una decena de reuniones bilaterales entre algunos de los participantes que lo habían solicitado y los directivos de la cervecera para analizar con más detalle las oportunidades de colaboración detectadas.