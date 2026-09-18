Diputación de Cádiz y Cofradía de Pescadores de Sanlúcar pondrán en marcha un proyecto para reciclar redes de pesca

Javier Vidal con representantes de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz y la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda van a colaborar en la puesta en marcha de un proyecto destinado a mejorar la gestión de las redes de pesca en desuso y avanzar hacia un modelo de economía circular en el puerto pesquero de la localidad.

'Redes de Cádiz' es el nombre de esta iniciativa, que cuenta con una financiación de 69.300 euros por parte de la Administración provincial en virtud de un convenio con el colectivo de pescadores, según ha indicado en una nota la Diputación.

Así, para abordar los detalles de esta iniciativa, el vicepresidente segundo y responsable del Área de Desarrollo Sostenible, Javier Vidal, ha mantenido un encuentro con representantes de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, encabezados por el patrón mayor, Antonio Romero.

Según ha explicado la Diputación, el proyecto 'Redes de Cádiz' nace a partir de una necesidad concreta, como es la inexistencia, en la actualidad, de un sistema estructurado para la recogida, clasificación, tratamiento y valorización de las redes de pesca que quedan fuera de uso.

Por ello, para poner solución a esa carencia, la iniciativa contempla cuatro líneas de actuación, estando la primera destinada a clasificar y cuantificar los residuos procedentes de las artes de pesca. La segunda supone el diseño e implantación en el puerto de un sistema operativo de gestión de las redes, mientras que la tercera línea implica la puesta en valor de los materiales, mediante su reciclaje y el estudio de nuevas posibilidades de aprovechamiento. Por último, la cuarta tiene como fin poner en marcha acciones de sensibilización, formación y participación dirigidas al propio sector pesquero.

Se trata de dar una segunda vida a materiales que actualmente constituyen un residuo. De esta manera se reduce el impacto sobre el medioambiente --especialmente, el medio marino-- y, de paso, se mejoran las condiciones y la operatividad del entorno portuario, ha indicado Diputación, que ha señalado que 'Redes de Cádiz' es una actuación innovadora que se pondrá en marcha como proyecto piloto, pero que tiene la vocación de desarrollar un modelo práctico que pueda ser replicado en otros puertos y municipios gaditanos.