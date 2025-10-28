Diputación de Huelva destina 600.000 euros a proyectos de eficiencia energética en Villalba, Higuera y Cumbres Mayores

Entrega de las ayudas para proyectos de eficiencia energética a Villalba del Alcor, Higuera de la Sierra y Cumbres Mayores. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva entregó el pasado viernes las subvenciones en especie y se han firmado los convenios de colaboración con los ayuntamientos de Villalba del Alcor, Higuera de la Sierra y Cumbres Mayores para la ejecución de proyectos de mejora de la eficiencia energética y protección del cielo nocturno en sus alumbrados públicos.

El acto ha estado presidido por el presidente de la Diputación, David Toscano, acompañado por el diputado de Medio Ambiente y Energía, Arturo Alpresa, y los alcaldes de los tres municipios beneficiarios: Diego del Toro, de Villalba del Alcor; Mario Domínguez, de Higuera de la Sierra; y el alcalde en funciones de Cumbres Mayores, Enrique Carrascal, ha indicado la institución provincial en una nota.

Las actuaciones, con una inversión total cercana a los 600.000 euros, financiados íntegramente por la institución provincial, contemplan la instalación de 1.500 luminarias LED y la renovación de 40 cuadros eléctricos en los tres municipios, con el objetivo de reducir el consumo energético, mejorar la eficiencia y minimizar la contaminación lumínica.

Según las estimaciones técnicas, los proyectos permitirán alcanzar un ahorro energético del 75%, equivalente al consumo anual de unos 180 hogares, además de una reducción de más de 300 toneladas de emisiones de CO2 y un ahorro económico conjunto superior a los 82.000 euros anuales para los ayuntamientos.

El presidente David Toscano destacó que este programa "facilita todo el proceso a los municipios, ya que la Diputación elabora los proyectos, los financia al cien por cien y gestiona la ejecución de las obras, de forma que los ayuntamientos, especialmente los de menor tamaño, no tengan que asumir ninguna carga administrativa ni técnica" y añadió que "la transición energética solo será justa si llega también a los pueblos pequeños, y la Diputación está aquí precisamente para eso: para poner su capacidad técnica y económica al servicio de quienes más lo necesitan".

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 de la Diputación Provincial, dentro de la línea de fomento del ahorro y la eficiencia energética, y tienen como finalidad reducir las emisiones de dióxido de carbono, mejorar la calidad del alumbrado público y proteger el cielo nocturno de los municipios de la provincia.