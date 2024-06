Experto en fotovoltaica valora en Carmona (Sevilla) que las "barreras administrativas" sean ahora "mucho más bajas"

CARMONA (SEVILLA), 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El profesor del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) e investigador en el Centro de Nanociencia y Tecnologías Sostenibles (Cnats), Paul Pistor, ha declarado que "si Europa quiere cumplir con el Pacto Verde en 2050", es decir, convertirse en un continente neutral para el clima, "hay que continuar empleando las energías renovables. No podemos quemar más combustibles como el gas, el carbón o el gasoil".

Ha asegurado que, actualmente, España está "más concienciada" con las energías renovables y que "las barreras administrativas y legales que existían antes ya son mucho más bajas", aunque "hubo un tiempo en que no", debido al impuesto solar, ya que se "estaba limitando su uso por temor a que cuanta más energía fotovoltaica se produjera, más difícil sería controlar su producción". De hecho, ha añadido sobre este aspecto que este tipo de energías "están teniendo un gran auge, sobre todo en el sur", llevándose a cabo en el campo instalaciones "a escalas mucho más grandes que antes".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su participación en el curso de verano, que también dirige junto con el investigador del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC), Víctor Izquierdo Roca,'Intelligent characterization of photovoltaic devices from an industrial perspective', que comenzó el pasado jueves en la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona y termina este viernes.

En Andalucía, se están explorando dos ramas, la de los huertos solares y la del autoconsumo, tanto a nivel más privado, en casas o edificios, como a nivel comercial, en supermercados. Esta última ha explicado que son "instalaciones en casas o edificios donde se ponen las placas solares y se usa la misma energía en todo el lugar". Esto se debe a que "como el precio de las instalaciones ha bajado tanto, es mucho más económico producir y consumir tu propia energía que contratarlo en la red", por lo que "uno de los principales beneficios de emplear la energía fotovoltaica es que es más barata", además de que así "no se usan combustibles ni se contamina".

Para terminar, ha detallado las principales técnicas que se están llevando a cabo actualmente en el mercado y las ventajas que éstas tienen. Una de ellas es el silicio cristalino, que es "muy eficaz, muy barata y tiene mucha durabilidad" y es "la que más se está utilizando en los huertos solares y en las casas", aunque también ha avisado de que tiene "algunas desventajas", ya que es "bastante pesada, rígida y opaca". Por eso, las nuevas tecnologías "intentan llegar a nuevas aplicaciones para solventar estos inconvenientes", para que "las estructuras sean más flexibles, livianas o dejen pasar parte de la luz", ha concluido.