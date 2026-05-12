La Fundación Minería y Vida organiza su tercer foro para debatir con expertos el papel de la industria extractiva

Cartel de la tercera edición del Foro Minería y Vida. - FUNDACIÓN MINERÍA Y VIDA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Minería y Vida celebrará el próximo martes, 19 de abril, en el Ateneo de Madrid la tercera edición del Foro Minería y Vida, un encuentro abierto y gratuito que reunirá a representantes de empresas, administraciones públicas, comunidad científica y sociedad civil para analizar el "papel estratégico" de la minería en el actual escenario global.

Bajo el lema 'Del contexto global al territorio: recursos minerales para una transición con valor social', esta tercera edición incidirá en la intersección entre los grandes desafíos globales, como la "geopolítica de los recursos y la autonomía estratégica y su impacto en el ámbito local", especialmente "en términos de legitimidad social y generación de valor en el territorio", según ha precisado la Fundación Minería y Vida en un comunicado.

"Sin litio no hay baterías. Sin cobre no hay redes eléctricas. Sin tierras raras no hay aerogeneradores, coches eléctricos ni dispositivos electrónicos", ha advertido la fundación, al tiempo de concretar que "la transición ecológica que Europa aspira a liderar depende, en gran medida, de los recursos minerales, una actividad esencial pero todavía poco visible para la sociedad".

En contexto, la inauguración correrá a cargo de el presidente de la Fundación Minería y Vida, Javier Targhetta, y el subdirector general de Minas, Daniel Torrejón, que "ejemplifica el apoyo institucional del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la celebración de este Foro".

Asimismo, la jornada se abrirá con una conferencia inaugural a cargo del exsecretario de Estado de Energía y actual presidente de Finerge, Nemesio Fernández-Cuesta, quien analizará la relación entre geopolítica, energía y recursos minerales en un contexto marcado por la "creciente competencia internacional por el acceso a materias primas estratégicas".

De este modo, el Foro articulará el debate en torno a tres grandes ejes. En primer lugar, se abordará la relación entre la minería y el territorio en una mesa redonda centrada en la confianza, el diálogo y el valor compartido. Esta sección estará moderada por María García de la Fuente, de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), y contará con la intervención de Antonio Aguilera, de Fundación Savia; del abogado ambientalista y consultor, José Guzmán; Juan Carlos Atienza, del Comité español de la UICN); Juan José Fernández, del Consistorio de Aznalcóllar (Sevilla) y César Luaces, de la fundación.

En segundo lugar, se analizará la cadena de valor de los recursos minerales y su impacto económico y social, en una sesión moderada por Pedro Mora, de la fundación, en la que participarán representantes del ámbito político como el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Francisco José Conde; y el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Maldonado.

El tercer eje se centrará en la comunicación poniendo el foco en "cómo cerrar la brecha existente entre la minería y la sociedad". Esta mesa estará moderada por el periodista ambiental Javier Valenzuela y contará con la participación de perfiles del ámbito periodístico, científico y social como María Carnero, de Diario de León; Jesús Mateos, de Fundación Doñana 21; Mar Gómez, eltiempo.es; y Carlos Núñez, de CCOO Industria. Además, el propio Valenzuela presentará un análisis sobre la presencia de la minería en los medios de comunicación.

"La transición ecológica no se va a resolver desde una sola mirada, y la minería tiene que formar parte de la solución", ha afirmado el secretario general de la Fundación Minería y Vida, César Luaces, mientras que ha señalado que este Foro "es para todos", es decir, para "empresarios, administraciones, científicos, entidades ambientales, periodistas y ciudadanos. Si te importa cómo va a ser la economía europea de los próximos veinte años, este debate te concierne".

En suma, el tercer Foro Minería y Vida está dirigido no solo a profesionales del sector, sino a todas aquellas personas interesadas en comprender y participar en un "debate clave" para el futuro económico, industrial y energético de Europa.

De esta forma, el encuentro busca generar un espacio de conversación abierto, plural y constructivo que "contribuya a avanzar hacia un modelo de minería más sostenible, transparente y alineado con las demandas de la sociedad". Además, el programa incluirá también varios espacios de diálogo abierto con el público, "reforzando el carácter participativo del encuentro". La asistencia será gratuita previa inscripción en 'https://forofundacionmineriayvida.org/iii-foro/'