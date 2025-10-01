Gobierno destaca su "respaldo" al proyecto de hidrógeno verde de Moeve (Huelva) para la reindustrialización en Andalucía

Autoridades en su visita a las instalaciones de Moeve en Palos de la Frontera (Huelva). - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, junto con la comisionada especial para la Competitividad Industrial y de la PYME, órgano del Ministerio de Industria y Turismo, Núria Aymerich, ha visitado Moeve en Palos de la Frontera (Huelva), donde ha destacado el "respaldo" del Gobierno al Proyecto Onuba de hidrógeno verde, con la concesión de 304 millones de euros del Perte de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, que "promoverá la reindustrialización y transformación energética en Andalucía".

Durante la visita a las instalaciones de Moeve, en la que también ha participado la subdelegada en Huelva, María José Rico, han conocido los detalles de esta iniciativa, primera fase del clúster de hidrógeno renovable, que comprende la construcción de una planta de hidrógeno verde, con una potencia de electrólisis de 405MW y "la creación de 10.000 empleos directos, indirectos e inducidos", ha indicado el Gobierno en una nota.

Esta primera fase es la que ha recibido, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), cerca de 304 millones de euros del Perte ERHA, en lo que supone "la mayor ayuda individual concedida en la resolución de ayudas en la que se engloba".

El Valle Andaluz de Hidrógeno Verde comprende dos polos, uno en Huelva y otro en San Roque (Cádiz), que aspira a 2 GW de electrólisis y a producir hasta 300.000 t/año de hidrógeno renovable, con una inversión global que la empresa sitúa por encima de los 3.000 millones de euros.

Posteriormente, han mantenido una reunión con la junta directiva de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), asociación sin ánimo de lucro que agrupa a las principales empresas del polo industrial de Huelva y Palos de la Frontera, especialmente del sector químico, energético y básico, para repasar los proyectos e iniciativas de este sector en la provincia.