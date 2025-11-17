La Junta de Andalucía subraya la importancia de la educación ambiental para avanzar hacia una economía circular

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha clausurado este lunes en Sevilla la entrega del XX Premio Flacema a la mejor comunicación sobre sostenibilidad en la industria andaluza, un encuentro que ha definido como "un espacio que demuestra hasta qué punto la información rigurosa, cercana y bien contada puede transformar la relación de la sociedad con su entorno y con su futuro".

Ha puesto de relieve el papel que desempeñan los profesionales de la comunicación para "acercar a la ciudadanía la dimensión real de los retos ambientales y las oportunidades que se abren cuando administraciones, empresas y agentes sociales trabajan en la misma dirección". Catalina García ha hecho hincapié en que la Consejería mantiene desde hace años una relación "fluida y constante" con la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), centrada en la promoción de prácticas industriales responsables y en el avance hacia un modelo productivo basado en la sostenibilidad y la economía circular.

Así, ha señalado que en el último encuentro mantenido con la fundación se ha vuelto a constatar "la implicación del sector de la fabricación del cemento a la hora de contribuir a alcanzar los objetivos planteados por la UE en materia de economía circular". En este sentido, ha aseverado que "como sector industrial responsable, las empresas cementeras llevan apoyando desde hace décadas, cualquier propuesta que tenga como objetivo aprovechar al máximo los recursos, promoviendo tanto el reciclado material, como el aprovechamiento energético de residuos que no se puedan reciclar ni reutilizar para la fabricación de cemento.

Este enfoque está ampliamente reconocido en toda Europa y constituye un apoyo necesario para el correcto despliegue de la circularidad en la economía, todo ello, garantizando que los procesos no afectan al medio ambiente". También ha asegurado que la cooperación entre administraciones públicas, empresas y agentes sociales "ha sido, y sigue siendo, una de las fortalezas de Andalucía para afrontar con éxito los desafíos ambientales". Este contexto de trabajo conjunto ha servido de hilo conductor de su intervención, especialmente al referirse a los avances normativos de la comunidad autónoma, tal como ha recogido la Junta en una nota.

La consejera ha explicado que la Ley de Economía Circular de Andalucía, aprobada en 2023, pionera en España y puesta en marcha antes de que la propia Unión Europea iniciara la tramitación de su futura norma marco, "ha marcado un punto de inflexión en nuestra manera de entender el desarrollo económico, situando la reutilización, la reducción de residuos y la eficiencia en el uso de los recursos como pilares básicos de nuestro progreso". Asimismo, ha añadido que esta ley "ha ofrecido seguridad, claridad y nuevas oportunidades a sectores que ya avanzaban por esta vía, como el cementero, cuya apuesta por la valorización energética demuestra que es posible combinar competitividad económica y responsabilidad ambiental".

En su intervención, Catalina García ha querido destacar que la Junta de Andalucía continúa dando pasos firmes en la actualización y modernización de su marco normativo. Por ello ha puesto de relieve la futura Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, actualmente en tramitación parlamentaria, una norma que considera "clave para reforzar la protección de nuestro entorno, agilizar los procedimientos sin renunciar a la máxima calidad técnica y facilitar la implantación de iniciativas sostenibles". En esta línea, ha reseñado que este texto legislativo "nace para ofrecer certezas, para reducir tiempos innecesarios y para dar respuesta a una realidad ambiental que es más compleja y más exigente, pero también llena de oportunidades".

En este punto, la consejera ha aprovechado para reivindicar la importancia de la educación ambiental como base de una transición justa. Al respecto, ha sostenido que divulgar, explicar y acercar a la ciudadanía los beneficios de la economía circular "es tan fundamental como aprobar una ley o impulsar una inversión", y ha afirmado que el reconocimiento que hoy se entrega "es una muestra de la fuerza que tiene la comunicación para cambiar hábitos, inspirar decisiones y generar una conciencia colectiva de responsabilidad y compromiso".

Según ha remarcado, "cuando un periodista, un divulgador o un medio de comunicación logra trasladar al público la dimensión real de un desafío, está contribuyendo de manera directa a construir un futuro más sostenible". La consejera ha hecho entrega del primer premio a Javier Bolaños, director y presentador del programa Cambio Climático de Canal Sur Radio, por su trabajo Oro negro, viaje al corazón del aceite usado.

Durante el acto, ha recordado que este mismo año el programa fue reconocido por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en los Premios Andalucía de Medio Ambiente (PAMA) en la categoría de Educación y sensibilización ambiental. Sobre ello, ha indicado que este doble reconocimiento "demuestra el valor de un proyecto comunicativo que lleva años acercando al público historias, datos, protagonistas y soluciones que contribuyen a comprender mejor los retos del cambio climático y las posibilidades que tenemos para mitigarlo y adaptarnos".

Además, le ha deseado que "siga siendo una referencia en el impulso de una ciudadanía informada, activa y comprometida con la protección del entorno". También han sido distinguidos los accésits, que han recaído en la periodista de ABC Noelia Ruiz, por su publicación De la basura de la mina a jarrón o batería, y en Miguel Montaño, redactor de Canal Sur TV, por su pieza Las plantas de biometano se multiplican por todo el territorio andaluz en los próximos meses. La consejera ha agradecido la labor de ambos y ha asegurado que todos los trabajos finalistas "reflejan la creciente sensibilidad de los profesionales de la comunicación hacia la economía circular, la innovación industrial y la búsqueda de soluciones sostenibles".

El presidente de Flacema, Alan Svaiter, José Manuel Rodríguez y Cristina Ascaso, vicepresidente y vocal de la Comisión Ejecutiva de Flacema, respectivamente, han subrayado en una nota remitida por la entidad la importancia de la valorización y la economía circular no sólo en el contexto industrial, sino también para la sociedad en general. Se trata de cuestiones que además de competitividad, contribuyen a generar empleo de calidad. Por otro lado, han puesto en valor la calidad de los proyectos presentados. Manuel Parejo, director general de Flacema, ha destacado que, "a lo largo de estas dos décadas, los premios Flacema han contribuido a visibilizar el compromiso del sector cementero andaluz con la sostenibilidad y la responsabilidad social, impulsando proyectos que han marcado un antes y un después en la relación entre industria y medio ambiente".

El acto ha contado, además, con la intervención de Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que ha pronunciado una ponencia titulada 'Sostenibilidad ambiental y sindicalismo en el siglo XXI'. Álvarez ha felicitado a la Fundación Flacema por la trayectoria de estos galardones que subrayan la importancia de la sostenibilidad en el sector cementero andaluz. Asimismo, ha aprovechado para destacar la importancia de empleo estable y de calidad como el que genera esta industria.