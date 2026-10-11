La Junta destaca el valor biológico y del cielo del Parque Natural Sierra de Hornachuelos

Embalse de Bembézar, en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha destacado este domingo la "gran riqueza y diversidad biológica" del Parque Natural Sierra de Hornachuelos (Córdoba), que, con casi 60.000 hectáreas de superficie, "encierra un pasado de eremitas, nobles y religiosos", y que cuenta con "uno de los mejores cielos de Europa para la observación de estrellas", además de con "los únicos 'fiordos' de Andalucía y la segunda mayor población de buitre negro de la región".

Distribuido entre los municipios de Hornachuelos, Villaviciosa de Córdoba, Almodóvar del Río, Posadas y Córdoba, el parque acoge especies de flora y fauna autóctonas que lo convierten en un "espacio único" que forma parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, junto a los parques naturales Sierra Morena de Sevilla y Sierra de Aracena y Picos de Aroche, según han destacado desde la Consejería de Medio Ambiente en una nota.

El Parque Natural Sierra de Hornachuelos se integra en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, gestionada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Su director-conservador, Jorge Paniagua, destaca el "valor ecológico" de un entorno que alberga "una de las zonas de bosque mediterráneo y de ribera mejor conservadas de Sierra Morena".

De esta manera, desde los senderos del Águila, Botánico, Guadalora, Orquídeas de las Herrerías, La Rabilarga y Los Ángeles, los visitantes pueden "sumergirse en la diversidad natural de la zona". Una flora típicamente mediterránea se extiende por el ámbito forestal, que ocupa la mayor parte de este espacio, donde solo se dedica a usos agrícolas el 1,8% de su superficie.

Destacan las formaciones arbustivas --jaras, brezos, lentiscos, madroños--, que abarcan alrededor de un 54% del terreno, e incluye áreas de matorrales con cubierta arbolada de encinas y alcornoques. Estas comunidades de matorrales tienen "una gran importancia por su aportación a la biodiversidad del espacio natural, su repercusión en el paisaje y su elevada capacidad de protección del suelo", subrayan desde la Junta.

Las formaciones adehesadas, en las que árboles como encinas, alcornoques o quejigos dejan también espacio para pastos y vegetación herbácea, ocupan en torno al 27% del terreno.

El parque ofrece, distribuido en áreas menos extensas, arbolado de acebuche, algarrobo y palmitos en barrancos abiertos a la vega del Guadalquivir, al igual que bosques en galería de alisos, sauces y fresnos, además de ejemplares de almeces mezclados con quejigos junto a los ríos Guadalora, Guadiato y Retortillo. El propio sendero del Guadalora es la puerta de entrada al bosque de ribera.

"En el Parque Natural Sierra de Hornachuelos contamos con la aliseda mejor conservada de Andalucía", explica Jorge Paniagua acerca de la importante presencia de este árbol característico de lugares húmedos. Dentro del agua, por su parte, pueden encontrarse ranúnculos, lentejas de agua y otras especies acompañantes.

BARRANCOS Y CAÑONES

Tres cuencas fluviales --Guadiato, Bembézar y Retortillo-- discurren por este espacio y le confieren uno de sus rasgos distintivos. Se trata de ríos con características comunes, al nacer en Sierra Morena y desembocar en el Guadalquivir después de un corto trayecto que los obliga a salvar, en pocos kilómetros, desniveles de entre 400 y 600 metros.

Estos saltos confieren a sus aguas "una gran velocidad y un potente poder erosivo durante millones de años", lo que ha abierto "profundos cañones y barrancos" sobre el terreno, que hoy ofrece la visión insólita de lo que se ha dado en llamar 'fiordos de Andalucía'.

Precisamente, la Sierra de Hornachuelos presenta como particularidad la existencia de paisajes y formas de erosión diferentes a las habituales en Sierra Morena. El núcleo urbano de Hornachuelos se asienta sobre un enclave calizo que ha dado lugar a sus 'casas colgadas' o al Cañón de la Pasada de Algeciras, un valle "intensamente modelado por acción del río Guadalora sobre las rocas".

Gracias a esta característica geológica, es posible observar fósiles marinos, recuerdo de cuando el mar llegaba hasta Hornachuelos hace cinco millones de años. Prueba de ello es también la existencia, en el entorno del parque, del yacimiento paleontológico de Los Nublos y su cementerio de ballenas, con una "gran concentración" de fósiles de estos mamíferos marinos.

CONTEMPLACIÓN DE AVES RAPACES

El buitre negro es la especie dominante en el parque, que acoge una de las mayores colonias de Andalucía, tras la del Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador, en la provincia de Huelva. Según el último censo disponible, correspondiente a 2020, el parque natural cordobés y su área de influencia contabilizaban 92 parejas de estas aves, que pueden divisarse desde distintos emplazamientos.

Y, junto al buitre negro, buitres leonados, águilas reales, imperiales y perdiceras, además de cigüeñas negras. De hecho, el Parque Natural Sierra de Hornachuelos está incluido en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Tampoco son ajenos a estos parajes otros animales como la nutria, el meloncillo, el ciervo y el jabalí.

UN 'PUENTE TIBETANO'

El otoño y la primavera son las estaciones elegidas por la mayoría de las personas que se acercan a este espacio para contemplar su patrimonio natural. El centro de visitantes 'Huerta del Rey' es el punto del que parten varios de los senderos de uso público.

Los recorridos por los seis senderos del parque natural pueden realizarse libremente o mediante visitas guiadas organizadas por empresas de turismo activo.

Complementa esta oferta la amplia red de senderos de los municipios integrados en el espacio, explican desde la Junta, desde donde han detallado también que actualmente se está desarrollando un proyecto, de la mano de otras administraciones públicas, para unir dos senderos en los márgenes del río Bembézar a través de un 'puente tibetano' sobre las aguas del embalse de Hornachuelos.

Los embalses que bañan al parque --La Breña, Bembézar, El Retortillo y Hornachuelos-- constituyen un aliciente para los recorridos. Una de las actividades que goza de mayor aceptación es el paseo en barco solar por el embalse de Bembézar, un itinerario que permite avistar la flora y fauna y conocer distintos puntos de interés, como los citados 'fiordos'.

Además, la claridad de los cielos nocturnos ha conducido a la declaración de Sierra Morena como Reserva Starlight, por tratarse del mayor espacio protegido del mundo para la observación de estrellas. Partiendo de este atractivo, el centro de visitantes 'Huerta del Rey' abrirá al público próximamente 'La Noche: Cielos de Sierra Morena', que recreará en una sala los cielos nocturnos que aquí pueden contemplarse.

POR LA RUTA DE LAS ORQUÍDEAS

Por otro lado, la rica flora de este espacio natural protegido está dando lugar a la "revalorización" de las orquídeas existentes en el mismo. En concreto, en el sendero 'Orquídeas de las Herrerías' se han identificado casi 20 especies diferentes y se está desarrollando un proceso de señalización para poner en marcha rutas interpretativas, entre los meses de enero y junio, orientadas al conocimiento de las mismas.

El objetivo es, en palabras de Jorge Paniagua, avanzar hacia un "turismo más especializado". Con el mismo fin, se quiere ofrecer mayor difusión al parque como área para practicar el cicloturismo. De hecho, se encuentra integrado en una ruta cicloturista que atraviesa toda la Reserva de la Biosfera, desde Encinasola (Huelva) hasta el municipio de Posadas (Córdoba).

También se promueven actividades de integración en la naturaleza, como 'Baños de bosque' para "reducir el estrés", además de estar prevista la instalación de un mariposario de las especies autóctonas de la zona.